Госдеп США заверил белорусскую оппозицию в поддержке

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган подтвердил, что США продолжает курс на поддержку белорусской оппозиции. Соответствующее заявление он сделал в ночь на среду, 16 декабря, по итогам виртуальной дискуссии с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
"Заместитель госсекретаря Биган подтвердил решительную поддержку США громких призывов белорусского народа к тому, чтобы его голос был услышан при определении судьбы страны", - говорится в распространенном сообщении. Также Биган призвал к проведению свободных выборов в Беларуси и освобождению всех несправедливо задержанных на протестах.
Дискуссию с участием Бигана и Тихановской организовал американский фонд под названием Германский фонд Маршалла, занимающийся укреплением трансатлантических отношений. Последние дни Светлана Тихановская провела в Берлине, где встречалась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), белорусской диаспорой и приняла участие в межконфессиональной молитве за мир в Беларуси.
Смотрите также:
-
Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси
"Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской
27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.
-
Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси
Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой"
Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника
-
Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси
Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния
Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".
-
Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси
Около 200 задержаний по всей стране
В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.
-
Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси
Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч
Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.
-
Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси
Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно
Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".
-
Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси
Светлана Тихановская: "Мы победим"
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она.
Автор: Марина Барановская