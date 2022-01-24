 Госдеп США: Семьи сотрудников посольства в Киеве должны покинуть Украину | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.01.2022

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Мир

Госдеп США: Семьи сотрудников посольства в Киеве должны покинуть Украину

Госдепартамент США отдал распоряжение семьям американцев, работающих в посольстве США в Украине, покинуть страну из-за угрозы военных действий со стороны России.

Посольство США в Киева

Посольство США в Киева

Госдепартамент США отдал распоряжение семьям американцев, работающих в посольстве США в Украине, покинуть страну. Об этом стало известно в ночь на понедельник, 24 января. В качестве причины для их отъезда названа "сохраняющаяся угроза военных действий со стороны России".

Отмечается, что и не основные сотрудники посольства могут вылететь из Украины в США за государственный счет. Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство рекомендует всем гражданам США, находящимся в Украине, уехать из страны, используя доступные виды транспорта.

США рекомендуют не ездить в Украину

В списке официальных рекомендаций для путешествий на сайте Госдепартамента США Украина переведена на самый строгий 4-й красный уровень - гражданам США настоятельно рекомендуется отказаться от поездок в Украину "из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19".

"Проявляйте повышенную осторожность в Украине из-за возможной криминогенной обстановки и гражданских беспорядков", - также сказано в рекомендациях. Ранее, 22 января, США отрицали планы эвакуации семей дипломатов из Украины.

МИД Германии наблюдает за ситуацией

В тот же день издание Bild, в свою очередь, сообщило, что министерство иностранных дел Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства ФРГ в Украине. Подготовка ведется на случай эскалации ситуации в стране. Однако МИД опроверг сообщение, заявив, что в настоящее время не предпринимается "никаких мер по сокращению численности сотрудников посольства в Киеве и членов их семей".

Лондон сообщил о намерении Кремля сменить власть в Киеве

23 января МИД Великобритании сообщил, что в Кремле хотели бы установить в Киеве власть пророссийского руководства, а "в качестве потенциального кандидата рассматривается экс-депутат Рады Дмитрий Мураев".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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