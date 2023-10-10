Голливудские сценаристы подписали новый контракт со студиями

Гильдия сценаристов США (WGA) в понедельник, 9 октября сообщила, что почти 99% ее проголосовавших членов одобрили подписание нового контракта с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), представляющим студии и стриминговые сервисы. Таким образом, подведена окончательная черта под забастовкой голливудских сценаристов, которая продолжалась со 2 мая - когда закончилось действие предыдущего контракта - до 27 сентября, когда стороны достигли предварительного соглашения.

Новый контракт будет действовать до 1 мая 2026 года включительно и содержит значительные уступки сценаристам. В частности, оплата их труда будет увеличена, как и выплаты на медобслуживание и пенсионное обеспечение. Студиям разрешено использовать искусственный интеллект (ИИ) для написания сценариев, но они будут обязаны информировать авторов, если в процессе работы над текстом были использованы их произведения. Сценаристы в свою очередь могут сами использовать искусственный интеллект, но студии не вправе обязать их применять его.

Между тем в Голливуде по-прежнему продолжается забастовка актеров, которая началась в середине июля. Их, как и сценаристов, не устраивает снижение их зарплат на фоне роста стриминговых сервисов, а также растущая роль ИИ в индустрии. Профсоюз голливудских актеров SAG-AFTRA в начале октября возобновил переговоры с AMPTP о заключении нового контракта, однако на какой стадии они находятся - неизвестно. Сценаристы проявили солидарность с актерами, призвав киностудии удовлетворить их требования.

Забастовки обошлись Голливуду в 5 млрд долларов

По данным газеты Financial Times, забастовки сценаристов и актеров в Голливуде в этом году уже нанесли индустрии ущерб более чем в 5 млрд долларов США (около 4,7 млрд евро). В частности, киностудия Warner Bros. была вынуждена перенести запланированный на ноябрь выпуск второй части фантастического блокбастера "Дюна" на март 2024 года.

Ударили забастовки и по стриминговым сервисам. Так, Amazon решил отказаться от съемок второго сезона сериала "Периферийные устройства". Apple TV+ закрыл проект сериала "Метрополис", который должен был базироваться на вышедшем в 1927 году одноименном немом фильме немецкого режиссера Фрица Ланга.

Смотрите также: