Голливудские сценаристы прекратили пятимесячную забастовку

Члены Гильдии сценаристов Америки возобновляют работу с 27 сентября. В ближайшее время сценаристы и киностудии подпишут новое трехлетнее соглашение.

Гильдия сценаристов Америки (WGA) прекратила забастовку, длившуюся пять месяцев, и возобновляют работу. WGA в среду, 27 сентября, сообщила в соцсети X, что с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) достигнуто предварительное соглашение, забастовка прекращается в полночь по местному времени и правление профсоюза единогласно рекомендует сценаристам одобрить согласованный документ.

Ожидается, что в ближайшее время WGA и AMPTP подпишут новое трехлетнее соглашение со студиями, предусматривающее повышение оплаты труда, увеличение взносов на медицинское обслуживание и пенсионное обеспечение, а также регулирование использования искусственного интеллекта.

Использование ИИ

В числе прочего в соглашении закреплено, что представители объединений сценаристов будут не реже двух раз в год встречаться с руководством киностудий и обсуждать использование искусственного интеллекта (ИИ) для написания сценариев. Студиям разрешено использовать ИИ для написания сценариев, но они будут обязаны информировать авторов, если в процессе работы над текстом были использованы их произведения. Сценаристы в свою очередь могут сами использовать искусственный интеллект, но студии не вправе обязать их применять его.

Члены гильдии, в которую входят 11500 человек, должны проголосовать по проекту соглашения со 2 по 9 октября. Теоретически проект еще может быть отклонен по итогам этого голосования, но эксперты уверены, что этого не произойдет.

Пятимесячная забастовка

Гильдия сценаристов Америки объявила забастовку в начале мая. Акция началась после безуспешных переговоров сценаристов с группой крупнейших киностудий и стримингов об условиях перезаключения коллективного контракта. В середине июля к бастующим сценаристам присоединились голливудские киноактеры.

Из-за трудового конфликта были сдвинуты сроки выхода многих фильмов и сериалов, прерван выход телевизионных шоу, а также отложено вручение премии Эмми. Газета The Financial Times сообщила, что убытки от обеих забастовок обошлись уже в пять млрд долларов.

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