Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 6,9 процента

Годовая инфляция в 20 странах еврозоны по итогам марта замедлилась до 6,9 процента. Об этом свидетельствуют предварительные данные европейского статистического агентства Eurostat, опубликованные в пятницу, 31 марта.

Уровень инфляции в еврозоне продолжает снижаться с октября, когда он достиг исторического максимума в 10,6 процента. Снижение темпов роста цен с 8,5 процента в феврале до 6,9 процента в марте оказалось более резким, чем прогнозировалось, и стало максимальным снижением за месяц за всю историю Eurostat, отмечает газета Financial Times.

Сильней всего замедлился темп роста цен на энергоносители: в марте они подешевели на 0,9 процента по сравнению с этим же месяцем прошлого года. В феврале энергия дорожала на 13,7 процента. При этом цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия выросли на 15,4 процента (15 процентов в феврале). Самые низкие темпы инфляции зафиксированы в Люксембурге (3 процента), Испании (3,1%) и Нидерландах (4,5%). Сильнее всего цены выросли в Латвии (17,3%), Эстонии (15,6%) и Литве (15,2%).

Рекордная базовая инфляция в еврозоне

Базовая инфляция, которая исключает затраты на энергию и продукты питания, наоборот достигла в еврозоне очередного рекордного значения и составила в марте 5,7 процента (5,6 в феврале), отмечает FT. По мнению опрошенных изданием аналитиков, это даст основания для дальнейшего повышения ставки европейскому Центробанку (ЕЦБ), который стремится к двухпроцентной базовой инфляции.

В марте европейский регулятор поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 3,5 процента годовых, что стало шестым повышение ставки подряд. "Возможность того, что базовая инфляция останется более устойчивой, чем ожидалось, станет основной причиной того, что ЕЦБ продолжит повышать ставки в ближайшем будущем", - сказал FT экономист нидерландского банка ING Берт Колейн, прогнозируя, что ставка продолжит расти в мае и июне.

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