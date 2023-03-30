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Корзина с продукатми в магазине в ГерманииФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Инфляция в Германии в марте замедлилась до 7,4 процента

Даниил Сотников
1 ч. назад

Из-за снижения темпов роста цен на топливо в Германии замедлилась инфляция, достигнув минимума с лета прошлого года.

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По итогам марта годовая инфляция в Германии замедлилась до 7,4 процента, что стало самым низким показателем с августа 2022 года (7 процентов). Такие предварительные данные приводит Федеральное статистическое ведомство в четверг, 30 марта.

В марте цены на различные категории товаров в среднем выросли в Германии на 0,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Рост по сравнению с мартом прошлого года составил 7,4 процент. В предыдущие два месяца этот показатель в ФРГ составлял 8,7 процента.

К замедлению инфляции привело снижение цен на бензин и мазут, отмечает агентство Reuters. Драйверами же роста стали цены на продукты питания, которые за год в среднем выросли на 22,3 процента. Продуктовая инфляция в марте, таким образом, превысила февральские показатели (21,8 процента). "В основном это связано с тем, что овощей стало не хватать из-за неурожаев в некоторых странах-поставщиках", - сказал Reuters главный экономист Berenberg Bank Хольгер Шмидинг.

Аналитики: инфляция в ФРГ достигла пика

Стоимость энергии в марте выросла лишь на 3,4 процента - после роста на 19,1 процента в феврале. Снижение темпов роста цен на топливо в годовом исчислении объясняется тем, что в марте их впервые сравнивают с уже выросшими ценами после вторжения России в Украину, начавшемся в феврале 2022 года, отмечает Reuters.

Из-за эффекта высокой изначальной стоимости топлива в некоторых федеральных землях оно в марте 2023 года оказалось значительно дешевле, чем в марте 2022 года. Например, в Северном Рейне-Вестфалии бензин и дизель подешевели на 19,3 процента, а в Баварии - на 17,1 процента.

Ранее в марте Совет экономических экспертов при правительстве Германии ("Совет мудрецов") спрогнозировал, что инфляция в ФРГ достигла своего пика и, вероятно, начнет медленно снижаться. По расчетам совета, среднегодовой рост цен в 2023 году составит 6,6 процента (в 2022-м - 6,9 процента), и лишь в 2024-м его уровень может уже заметно снизиться - до 3 процентов.

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