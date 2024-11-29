Минобороны России и КНДР намерены укреплять сотрудничество

В ходе своего визита в Пхеньян Андрей Белоусов "высоко оценил" отношения между двумя странами, цитирует его министерство. Его коллега Но Кван Чхоль заявил о намерении "укреплять и расширять" военное сотрудничество с РФ.

Министр обороны России Андрей Белоусов совершил необъявленный визит в Северную Корею и "высоко оценил" отношения между двумя странами. "Сегодня дружественные отношения между Россией и Северной Кореей активно развиваются во всех областях, включая военное сотрудничество", - цитирует его речь министерство в пятницу, 29 ноября. Белоусов заявил, что "убежден" в том, что его переговоры в Пхеньяне будут способствовать "дальнейшему укреплению российско-северокорейского стратегического партнерства в оборонной сфере".

По словам главы российского Минобороны, всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Северной Кореей направлено "на снижение риска войны в Северо-Восточной Азии". Во встречном заявлении глава северокорейской Минобороны Но Кван Чхоль заявил, что армия КНДР намерена "укреплять и расширять" сотрудничество с российской армией.

CNN: Военные из Северной Кореи уже переброшены в Украину

Северокорейские военные уже прибыли на территорию Украины - в занятые российскими войсками Мариуполь и восточную часть Харьковской области, со ссылкой на украинские источники сообщал 22 ноября американский телеканал CNN. По данным источников, в городе они отделены от российских подразделений, однако одеты в военную форму ВС РФ.

Под Харьковом, как рассказал журналистам представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов, присутствие северокорейских солдат удалось установить благодаря радиоперехватам. По словам другого украинского военного, командира сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назария Кишака, северокорейцы "усиливают свои боевые подразделения" на линии фронта и ждут ухудшения погоды для начала наступательных операций.

Согласно оценкам "Национальной разведывательной службы" (NIS) Южной Кореи, часть северокорейских военных, переброшенных в Курскую область, уже вступили в бой и понесли потери погибшими и ранеными. Уточняется, что под Курск были переброшены около 11000 военнослужащих КНДР. Их приписали к московской воздушно-десантной бригаде и морской пехоте ВС РФ. В NIS также уверены, что Пхеньян поставляет Москве дальнобойную артиллерию, включая 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО).