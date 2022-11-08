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Вид на Варденис после обстрела (фото из архива)Фото: Alexander Patrin/Tass/dpa/picture alliance
КонфликтыАрмения

Главы МИДов Армении и Азербайджана провели переговоры в США

Анна Неверова
6 мин. назад

Посредником на переговорах армянского и азербайджанского министров был госсекретарь США Энтони Блинкен. Он одобрил "реальные и смелые шаги" Еревана и Баку на пути к миру.

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Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов переговоры при посредничестве США. Их встреча состоялась в Вашингтоне 7 ноября спустя лишь несколько часов после новой перестрелки на границе обоих государств, сообщает во вторник, 8 ноября, агентство AFP.

Министров принимал выступавший посредником на этих переговорах госсекретарь США Энтони Блинкен. "Соединенные Штаты привержены к проведению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном", - заявил Блинкен перед встречей. Он похвалил обе стороны за "реальные и смелые шаги, направленные на то, чтобы оставить прошлое позади и работать над прочным миром". Глава Госдепартамента США также отметил, что мирные переговоры будут основаны на предыдущих дискуссиях в рамках Генеральной Ассамблеи ООН и других беседах между официальными представителями Армении, Азербайджана и США, пишет Reuters.

Остальная часть встречи состоялась в закрытом режиме. По ее окончании МИД Армении сообщил, что Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов "обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении". Кроме того, оба министра подтвердили обязательства, взятые на себя главами Армении и Азербайджана на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи.

 

Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы  

Ранее Ереван и Баку договорились воздерживаться от применения силы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 31 октября выступили с совместным заявлением по итогам трехсторонней встречи в Сочи. В нем указывалось, что стороны намерены "решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года".

После этого заявления Азербайджан несколько раз обвинял Армению в обстрелах на границе. В свою очередь, министерство обороны Армении заявляло, что 4 ноября, а также в ночь на 7 ноября подразделения вооруженных сил Азербайджана вели огонь по армянским позициям, расположенным в восточной части границы.

Продолжающийся несколько десятилетий конфликт Еревана и Баку вокруг Нагорного Карабаха вновь обострился в середине сентября. По версии Минобороны Армении, Азербайджан в ночь на 13 сентября начал обстрелы в направлении приграничных населенных пунктов Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан. В Баку обвинили Ереван в "масштабной диверсии" на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. В результате с обеих сторон погибли более 280 человек.

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