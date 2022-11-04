Баку обвинил Ереван в обстреле на границе

Минобороны Армении отвергло обвинения Азербайджана в обстреле на границе, назвав их дезинформацией.

Подразделения вооруженных сил Армении в ночь на пятницу, 4 ноября, в течение пяти часов с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Еллиджа и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, утверждается в сообщении Минобороны Азербайджана , обнародованном утром 4 ноября.

Обстрелы, как заявляют в оборонном ведомстве в Баку, велись вооруженными силами Армении с применением стрелкового оружия различного калибра с позиций в направлении населенных пунктов Азизли и Йухары Шорджа Басаркечярского района, подразделениями азербайджанской армии "были приняты адекватные ответные меры", говорится далее в документе.

Армянская сторона выступила с опровержением. "Минобороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. В ночь с 3 на 4 ноября подразделения Вооруженных сил Республики Армения не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", - отмечается на сайте министерства без дальнейших комментариев.

Днем ранее, 3 ноября, Азербайджан также заявлял об обстреле Арменией позиций армии страны в направлении населенного пункта Бязирхана Кяльбаджарского района.

Заявление РФ, Армении и Азербайджана после саммита в Сочи

31 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин выступили с совместным заявлением по итогам трехсторонней встречи в Сочи. В нем указывалось, что стороны намерены воздержаться от применения силы "и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года".

Алма-Атинская декларация о целях и принципах Содружества Независимых Государств (СНГ) была подписана 21 декабря 1991 года Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Россией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Украиной.

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