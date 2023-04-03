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Главы МИД Японии и Китая Есимаса Хаяси и Цинь Ган
Главы МИД Японии и Китая Есимаса Хаяси и Цинь ГанФото: Kyodo News/REUTERS
ПолитикаКитай

Главы МИД Китая и Японии встретились впервые за 3 года

Даниил Сотников
23 мин. назад

На фоне напряженных отношений между странами главы японского и китайского МИД обсудили ситуацию вокруг Тайваня и задержания в КНР граждан Японии.

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Министры иностранных дел Японии и Китая в воскресенье, 2 апреля, провели первые за более чем три года переговоры на фоне напряженности в отношениях двух стран, сообщает агентство Reuters.

Визит главы МИД Японии Ёсимаса Хаяси также стал первым за три года визитом японского дипломата в Китай, отмечает AP. На встрече со своим коллегой Цинь Ганом он выразил протест из-за задержания в Пекине гражданина Японии, а также заявил о "сильной обеспокоенности" Токио по поводу эскалации военной активности Китая вблизи Тайваня и вокруг Японии.

Cотрудник японской фармацевтической компании Astellas Pharma был неделей ранее задержан в Пекине по обвинению в шпионаже. Ни одна из сторон не предоставила более подробной информации об обвинениях против него, передает AP. По данным МИД Японии, в настоящее время в Китае задержаны пять японских граждан, двое из которых уже предстали перед судом и были признаны виновными. Цинь Ган в ответ заявил, что Китай "будет вести дело в соответствии с законом".

Эскалация вокруг Тайваня

Хаяси сообщил, что он также выразил "серьезную озабоченность" по поводу усиления военной активности Китая, в том числе его сотрудничества с Россией и военным присутствием в Восточно-Китайском море. "Мы оба подтвердили важность продолжения диалога по вопросам, включая вопросы национальной безопасности", - указал японский министр.

По его словам, стороны договорились работать вместе для достижения "конструктивных и стабильных отношений". Цинь Ган в свою очередь предостерег Японию от участия в вопросах, связанных с Тайванем, заявив, что Токио не должен вмешиваться и "каким-либо образом подрывать суверенитет Китая", говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.

Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что, несмотря на разногласия, две державы согласились возобновить трехсторонние переговоры с Южной Кореей, и назвал это "важным достижением".

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