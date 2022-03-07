Главный просчет Путина глазами западных экспертов, или Почему в Кремле переоценили российскую армию (11.03.2022)

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Опираясь на данные из открытых источников, западные аналитики комментируют ход боевых действий
Санкции, поставки оружия, иностранные добровольцы - в войну РФ против Украины на стороне Киева косвенно вовлечены многие страны. Эксперты о том, к чему это может привести.
Идет третий день военного наступления России на Украину. Путин делал ставку на блицкриг, но Кремлю не удается добиться своих целей, считает офицер бундесвера в отставке.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 12 марта.
Экс-президент Петр Порошенко в интервью DW пояснил, в какой помощи Запада нуждается Украина, против которой Путин развязал войну, и рассказал об опыте ведения переговоров с ним.
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