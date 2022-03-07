 Главный просчет Путина глазами западных экспертов, или Почему в Кремле переоценили российскую армию (11.03.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 11.03.2022

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Главный просчет Путина глазами западных экспертов, или Почему в Кремле переоценили российскую армию (11.03.2022)

Опираясь на данные из открытых источников, западные аналитики комментируют ход боевых действий

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