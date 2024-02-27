Главный следователь по делам Навального повышен в должности

Главного следователя по делам против Алексея Навального Романа Видюкова повысили до заместителя руководителя Главного следственного управления СК РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор ФБК Иван Жданов, опубликовав фотографию документа, на котором стоит подпись Видюкова и указана его новая должность.

По информации российских СМИ, 44-летний Видюков, начинал свою карьеру в Волгограде в 2009 году с расследования дела главы профсоюзов Волгоградской области Вячеслава Кобозева, позднее приговоренного к девяти годам лишения свободы. Позднее следователя перевели в Москву, где он участвовал в расследовании дел против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и главы Серпуховского района Александра Шестуна. В 2019 году Видюков принял к производству уголовное дело об "отмывании денег" в отношении ФБК и приступил к расследованию. В конце декабря 2020 года возбудил уголовное дело о мошенничестве против Алексея Навального, позднее возглавил следственную группу по делу. Руководил следственной группой по расследованию дела о создании экстремистского сообщества в отношении Лилии Чанышевой, бывшей главы штаба Навального в Уфе.

В 2021 году президент России Владимир Путин наградил Видюкова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Путин повысил палача Навального

Через три дня после того, как стало известно о смерти Алексея Навального в ИК-3 "Полярный волк", президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым повысил ряд сотрудников силовых структур, в том числе замдиректора ФСИН Валерия Бояринева, которому присвоили звание генерал-полковника внутренней службы. По информации портала "Важные истории", Бояринев лично командовал организацией давления на Навального в колониях.

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