Глава СКР Бастрыкин предложил вернуть в РФ смертную казнь

По словам Александра Бастрыкина, в некоторых случаях нужно применять смертную казнь. В качестве примера он привел теракт в "Крокус сити холле", в результате которого погибли 144 человека.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь в стране. "Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни", - сказал он на пленарном заседании Международного петербургского юридического форума в пятницу, 28 июня.

В качестве примера Бастрыкин привел теракт в подмосковном "Крокус сити холле". "Теракт в "Крокус сити холле", 144 погибших. Если в советское время за убийство двух и трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти обвиняемые получат максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки", - сказал он.

"Вот здесь, мне кажется, надо к этому вопросу вернуться. Я сторонник смертной казни, хотя я говорю о гуманизме. Я думаю, будет очень гуманно, когда маньяк убил 70-80-100 человек - и он приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу", - добавил Бастрыкин.

Бастрыкин: Достаточно указа президента

Глава СКР выразил мнение, что для отмены моратория не обязательно менять конституцию, достаточно указа президента. "Мне сказали некоторые грамотные, квалифицированные юристы, что надо менять конституцию, что надо проводить референдум, а я полагаю, что надо просто указом президента отменить мораторий на смертную казнь", - сказал Бастрыкин.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что убежден в недопустимости возвращения смертной казни в рамках действующей конституции.

Дискуссии о возвращении смертной казни

Александр Бастрыкин и в прошлые годы высказывался за восстановление смертной казни в РФ. В России мораторий на смертную казнь действует с 1997 года. Несмотря на это, в России время от времени возобновляется дискуссия о том, следует ли вернуть смертную казнь. Новый виток дискуссии по этому вопросу начался после теракта в "Крокус Сити Холле", в результате которого, по официальным данным, погибли 145 человек, еще 551 пострадали.

После теракта в "Крокусе" в правящей партии "Единая Россия" пообещали "проработать" вопрос о возвращении смертной казни, а в Конституционном суде РФ заявили, что суд может обсудить эту тему. Опрос исследовательской группы Russian Field, проведенный на этом фоне, показал, что 53 процента респондентов поддерживают возвращение смертной казни.

Если власти РФ решат отменить мораторий на смертную казнь, то, согласно Уголовному кодексу РФ, эту меру можно будет применять лишь к тем, кто совершит преступления в будущем. Кроме того, действующие росийские законы даже при отсутствии моратория не допускают применения смертной казни для осужденных за терроризм, заявил сенатор Андрей Клишас.