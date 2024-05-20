Шеф Пентагона заявил о "решающем" периоде в войне в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что предстоящие "недели и месяцы будут иметь решающее значение" для исхода войны в Украине. "Выживание и успех Украины имеют центральное значение для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и безопасности Америки", - подчеркнул глава американского военного ведомства, выступая на прошедшем в виртуальном формате 22-м заседании контактной группы по обороне Украины в понедельник, 20 мая. Он также подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке Киева.

Ллойд Остин: Союзники обеспечат устойчивую поддержку Украины

В своей речи глава Пентагона подчеркнул важность обеспечения устойчивой поддержки Украины странами-союзниками. По его словам, сейчас партнерам Киева удалось с помощью создания нескольких коалиций обеспечить "устойчивый, практичный и оперативный механизм", который позволяет "удовлетворять насущные потребности Украины и создавать грозные и устойчивые силы для защиты от будущей российской агрессии".

"Мы продолжим оказывать Украине поддержку, в которой она нуждается. Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости внести свой вклад", - заявил Остин.

Новая помощь от США "будет иметь реальное значение" в войне

Вместе с тем, Остин проинформировал о содержании очередного пакета военной помощи, который США "спешно направляют в Украину". В него вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS, противотанковые системы, дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и Patriot, системы HIMARS, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger и противотанковых комплексов Javelin и AT-4, а также бронетехника.

"Вы увидите стабильный поток американской помощи Украине неделю за неделей", - сообщил глава Пентагона. Он добавил, что Соединенные Штаты уже закрыли "многие из первоочередных потребностей Украины", и еще больше помощи находится в пути.

Украине необходимо укрепить силы ПВО

По словам Остина, на фоне усиливающихся бомбардировок Украины российской армией, Киев "остро нуждается" в дополнительных средствах ПВО. Он призвал всех украинских союзников "еще раз оценить свои возможности по предоставлению Украине средств ПВО".