Глава партии Меркель видит защиту климата делом канцлера

Глава будущего федерального правительства Германии должен больше времени уделять климатической политике, считает кандидат в канцлеры Германии, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет (Armin Laschet). "Защита климата является работой канцлера", - заявил он в интервью изданию Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 8 августа.

Правящий консервативный блок ХДС/ХСС хочет сделать ФРГ климатически нейтральной страной и в то же время экономически устойчивой, подчеркнул Лашет. Он раскритиковал программу по защите климата партии "Союз-90"/"зеленые", посчитав ее угрозой немецкой промышленности. На кону стоят такие ключевые отрасли как автомобильная, химическая, сталелитейная, а вместе с ними и сотни тысяч рабочих мест, отметил глава ХДС.

Лашет отвергает идею более раннего отказа Германии от угля

В свою очередь, Лашет отвергает идею более раннего отказа от угля, а также до сих пор не прокомментировал дополнительные меры по достижению более строгих целей по выбросам в Германии и Европе, указывают его критики.

Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября. В нынешнем составе высшего законодательного органа республики ХДС располагает 200 местами из 709.

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