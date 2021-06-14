 Глава партии Меркель видит защиту климата делом канцлера | Новости из Германии о Германии | DW | 08.08.2021

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Германия

Глава партии Меркель видит защиту климата делом канцлера

Глава будущего правительства ФРГ должен больше времени уделять защите климата, считает Армин Лашет. Переход к климатической нейтральности не должен угрожать промышленности, заявил кандидат в канцлеры.

кандидат в канцлеры Германии, председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет

Армин Лашет

Глава будущего федерального правительства Германии должен больше времени уделять климатической политике, считает кандидат в канцлеры Германии, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет (Armin Laschet). "Защита климата является работой канцлера", - заявил он в интервью изданию Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 8 августа.

Правящий консервативный блок ХДС/ХСС хочет сделать ФРГ климатически нейтральной страной и в то же время экономически устойчивой, подчеркнул Лашет. Он раскритиковал программу по защите климата партии "Союз-90"/"зеленые", посчитав ее угрозой немецкой промышленности. На кону стоят такие ключевые отрасли как автомобильная, химическая, сталелитейная, а вместе с ними и сотни тысяч рабочих мест, отметил глава ХДС.

Лашет отвергает идею более раннего отказа Германии от угля

В свою очередь, Лашет отвергает идею более раннего отказа от угля, а также до сих пор не прокомментировал дополнительные меры по достижению более строгих целей по выбросам в Германии и Европе, указывают его критики.

Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября. В нынешнем составе высшего законодательного органа республики ХДС располагает 200 местами из 709.

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  • Мужчина заправляет автомобиль

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  • Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Ryanair

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Увеличение налога на авиабилеты

    Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

  • Электропоезд рядом с автобаном

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


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