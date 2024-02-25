Министр: Критики Путина из РФ находятся в ФРГ в опасности

Власти ФРГ делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность россиян, бежавших с родины, но противники режима Путина подвергают себя большому риску, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

После убийства дезертировавшего российского вертолетчика Максима Кузьминова в Испании министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) предупредила об угрозе и для россиян, живущих в Германии. "Кто выступает против режима Путина, тот подвергает себя большой опасности, - заявила Фезер в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 25 февраля. - Некоторые из этих мужественных людей из-за политических преследований нашли защиту и в Германии. Мы делаем все возможное, чтобы эти люди были в безопасности в Германии".

Поэтому федеральные и земельные ведомства безопасности, подчеркнула министр, самым внимательным образом воспринимают любое сообщение о подобных угрозах и обмениваются данными друг с другом. "Мы знаем, что зачинщик войны Путин не остановится ни перед чем", - сказала Фезер о президенте России.

За два года убежище в ФРГ получили 1900 россиян

По информации Bild am Sonntag, с 2022 года в Германии в связи с политическими преследованиями на родине получили защиту 1900 граждан России, которым угрожает особая опасность из-за того, что они выступают против войны в Украине, за демократию и права человека.

Говоря о деле россиянина Максима Кузьминова, который был застрелен на юге Испании в середине февраля, Нэнси Фезер сообщила, что немецкие органы безопасности тесно контактируют с испанскими властями. По ее словам, расследование этого убийства идет полным ходом. "Подозрение очевидно: согласно известным на данный момент обстоятельствам, речь может идти о государственном терроризме", - указала германский министр.

Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал в Украину вертолет Ми-8 был найден мертвым в испанском городе Вильяхойоса 13 февраля: как рассказал DW мадридский криминалист Пабло Коста, в него было выпущено от 6 до 12 пуль, а затем по телу проехала машина, на которой убийцы скрылись с места преступления.

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