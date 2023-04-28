Что русскоязычные в ФРГ думают о войне РФ с Украиной

Социологи по заказу DW выяснили, как русскоязычные жители ФРГ относятся к войне России против Украины, победы какой страны они ожидают и как изменилось их отношение к Владимиру Путину.

Русскоязычные жители Германии из-за войны, развязанной Россией против Украины, стали хуже относиться к Владимиру Путину. 65 процентов опрошенных заявили, что их отношение к президенту РФ ухудшилось, 43 процента - что резко ухудшилось. Такие данные содержатся в социологическом опросе, проведенном с 20 по 24 апреля 2023 года социологическим институтом dimap по заказу DW среди выходцев из республик бывшего СССР и их детей, считающих русский родным языком.

Почти половину опрошенных война РФ с Украиной затронула лично

Большинство опрошенных следят за войной России против Украины и выразили сильную или некоторую обеспокоенность происходящими событиями (49 и 29 процентов, соответственно). При этом события войны затрагивают лично почти половину опрошенных: сильно - 15%, в некоторой степени - 27% респондентов. С этим корреспондируют данные опроса, согласно которым, у каждого пятого опрошенного на этой войне оказались родственники или знакомые, которые воюют на стороне Украины или России.

На кого возлагают вину за войну русскоязычные жители ФРГ

На вопрос о том, кто виноват в войне, 39 процентов респондентов ответили, что Россия,15% винят Украину, 27 процентов ответили, что вину несут обе страны в равной степени. При этом разочарование опрошенных действиями российского президента непропорционально выше. Большинство выходцев из бывшего СССР и их дети, говорящие на русском языке и живущие в Германии, изменили в отрицательную сторону свое мнение о президенте России Владимире Путине после начала войны России против Украины. Как свидетельствуют результаты опроса, об изменении мнения о Путине в "резко отрицательную" сторону заявили 43% респондентов, 22% указали, что их мнение "изменилось в отрицательную сторону". Лишь шесть процентов опрошенных, по их словам, думают сегодня о Путине лучше, чем до войны.

В рамках опроса респондентов попросили ответить на вопрос о том, что, по их мнению, думают люди в России о войне. Почти половина опрошенных, 49%, ответили, что, по их мнению, россияне в начатой Москвой войне винят Украину. По мнению лишь десяти процентов опрошенных, россияне винят собственную страну, еще 23% ответили, что россияне, по их мнению, считают виновными в войне обе страны.

Каждый второй не верит в урегулирование конфликта между РФ и Украиной

Одновременно с этим результаты соцопроса показали, что русскоязычные жители Германии разделились по вопросу о том, как, по их мнению, Германия должна вести себя по отношению к войне России против Украины. В то время как 31% респондентов считает, что Берлин должен больше поддерживать Киев, 44% ответили, что ФРГ должна вновь больше сотрудничать с Россией. Значительное количество опрошенных - каждый четвертый - не смогли определиться с ответом.

Одной из целей социологического исследования по заказу DW было выяснить, какие темы беспокоят русскоязычных жителей ФРГ настолько, что они могли бы представить себе выйти на демонстрацию. В Германии с начала войны в феврале 2022 года прошли демонстрации и автопробеги в поддержку РФ, вызвавшие резонанс. Результаты опроса, однако, демонстрируют, что в поддержку России готовы выйти лишь 9%, в поддержку Путина - 4% респондентов. В то же время за окончание войны готовы демонстрировать большинство опрошенных: 51%. Количество готовых выходить на демонстрации в поддержку Украины - 21%, против политики Владимира Путина - 17%.

Первый подобный опрос в ФРГ

Результаты опроса dimap свидетельствуют о скепсисе среди респондентов в отношении будущего урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной. 9% опрошенных верят в военную победу Украины, 11% считают, что победит Россия, но при этом практически каждый второй, а именно 49%, уверены, что в долгосрочной перспективе конфликт не будет урегулирован. Лишь 18% полагают, что война окончится благодаря дипломатическим усилиям.

Опрос dimap по заказу DW был проведен онлайн среди 420 респондентов, случайным образом выбранных среди русскоязычных жителей Германии. Число проживающих в Германии людей, которые считают русский язык родным, статистическими службами не подсчитывается, эксперты на основании различных данных исходят из того, что оно составляет от двух до трех миллионов человек. Подобное исследование проводится в Германии впервые. Опрос не является репрезентативным, однако, по утверждению dimap, он дает представление о настроениях среди выходцев из бывшего Советского Союза и их детей, которые считают русский своим родным языком.

"Важным" итогом исследования является то, что настроения опрошенных по отношению к войне России против Украины "скорее соответствуют позиции большинства жителей Германии", прокомментировал опрос dimap Эдвин Варкентин, руководитель культурного реферата музея истории культуры российских немцев в Детмольде. На результаты исследования, по его мнению, должны обратить внимание политики в Германии, так как оно, по его мнению, помогает понять, что выходцы из СССР в ФРГ "в целом интегрированы в западное, германо-европейское общество".

Смотрите также: