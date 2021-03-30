Глава Минздрава Франции объявил о конце третьей волны пандемии в мае

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран обосновал необходимость общенационального карантина и ускорения кампании по вакцинации. "Мы сможем за 7-10 дней достичь пика эпидемии, если все пойдет по плану", - заявил Веран в интервью радиостанции France Inter в четверг, 1 апреля. По его словам, за этим последует снижение числа пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии, которое начнется в конце апреля, и в мае третья волна пандемии "окажется позади".

Уже в летние месяцы жители Франции смогут отправиться в отпуск и "практически вернуться к нормальной жизни", считает Веран. Вместе с тем он предположил, что из-за снижения заболеваемости летом может быть сложно мотивировать жителей Франции на участие в вакцинации против коронавируса.

Общенациональный локдаун во Франции

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в специальном телеобращении объявил, что в стране с 3 апреля вводится общенациональный карантин сроком на один месяц. Причиной такого решения стал резкий рост заболеваемости, вызванный британским вариантом коронавируса, пояснил Макрон. В рамках карантина во всех 96 департаментах вводится комендантский час с 19.00 и запрет удаляться от места жительства более, чем на 10 километров. С 5 апреля как минимум на три недели закрываются школы и детские сады. Студенты смогут посещать лекции раз в неделю.

В рамках ускорения программы по вакцинации во Франции предполагается, в частности, что с середины апреля прививку от COVID-19 смогут получить жители старше 60 лет, с 15 мая - старше 50 лет, а с середины июня - младше 50 лет.

По данным портала Worldometer, Франция занимает четвертое место в мире по общему числу зараженных коронавирусом с начала пандемии (свыше 4,6 млн) после США (более 31,1 млн), Бразилии (более 12,7 млн) и Индии (свыше 12,2 млн). Жертвами COVID-19 во Франции стали в общей сложности 95 640 человек.

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