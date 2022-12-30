Глава Минобороны Украины: РФ готовится к военному положению

Россия готовится ко вводу военного положения и закрытию границ для мужчин в начале января 2023 года, утверждает министр обороны Украины Алексей Резников в видеообращении , обнародованном в пятницу, 30 декабря.

"Накануне Нового года я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанным. В первую очередь это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы будут тоже закрыты и в Беларуси", - заявил Резников.

"За боем курантов вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком. Особенно в городах, потому что в глубинке и так забрали многих. Об этом вряд ли скажут ваши руководители в новогодних обращениях", - указал украинский министр, отметив, что российские власти уже неоднократно обманывали население.

Не призывая россиян верить ему на слово, он обратился к ним с вопросом: "Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю оставшуюся жизнь, - за что конкретно вы будете воевать?"

Возможна ли новая волна мобилизации в России?

В начале декабря военный обозреватель Ян Матвеев в ток-шоу DW "В самую точку" высказал мнение, что "вторая волна мобилизации более чем возможна" по трем причинам: во-первых, нет никаких очевидных признаков того, что власти отказались от продолжения мобилизации, во-вторых, нужно кем-то заменять гибнущих и получающих ранения на фронте российских солдат, а в третьих - президент РФ Владимир Путин не намерен прекращать войну, которая требует постоянного притока и ресурсов, и людей".

Однако с точки зрения политолога Екатерины Шульман, "система будет избегать второй волны мобилизации": ее могут объявить лишь в случае "смертельной необходимости, или, как это называют власти, "экзистенциальной угрозы".

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