Глава Минобороны ФРГ назвала Россию "очень конкретной угрозой" Западу

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) резко раскритиковала действия России в конфликте с Украиной. "Россия все больше проявляет себя как антилиберальный, антидемократический противовес Западу", - заявила Крамп-Карренбауэр во вторник, 20 апреля, в ходе видеоконференции, посвященной вопросам европейской оборонной политики. "Это является очень конкретной угрозой - мы наблюдаем это сейчас в Украине", - добавила глава Минобороны ФРГ.
Россия представляет собой "самую непосредственную угрозу" для НАТО, сказала Крамп-Карренбауэр на форуме, организованном немецким Фондом имени Конрада Аденауэра и Французским институтом международных отношений. По ее словам, об этом свидетельствуют и нарушения Россией воздушного пространства стран Балтии, а также хакерские атаки немецких учреждений и кампании по дезинформации в Германии, исходящие из РФ.
Несмотря на все это, немецкий политик видит "мало смысла" в остановке строительства почти законченного газопровода "Северный поток - 2", по которому российский газ будет поступать в Германию. По ее мнению, "важным рычагом" давления может стать вопрос, будет ли по нему транспортироваться газ, и если да, то в каком объеме. Неделю назад во время визита нового министра обороны США Ллойда Остина в Берлин Аннегрет Крамп-Карренбауэр заметила, что объем газа, который будет поступать по этому газопроводу, следует увязать с "поведением России".
Завершение строительства "Северного потока - 2"
Работы по укладке труб "Северного потока - 2" возобновились в декабре 2020 года после годичного перерыва. Однако вскоре строительство в водах ФРГ было временно приостановлено из-за экологов, которые опротестовали разрешение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к сентябрю. В целом проект завершен примерно на 95 процентов.
Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Кроме того, Киев обеспокоен угрозой миллиардных потерь в случае ввода "Северного потока - 2" в эксплуатацию из-за сокращения транзита российского газа через украинскую территорию. А США заинтересованы в продвижении собственного сжиженного газа на европейский рынок.
Вашингтон ввел санкции, против фирм, участвующих в сооружение трубопровода. В то же время правительство ФРГ поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало его критиков.
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Автор: Андрей Гурков