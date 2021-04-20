 Глава Минобороны ФРГ назвала Россию ″очень конкретной угрозой″ Западу | Новости из Германии о Европе | DW | 20.04.2021

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Европа

Глава Минобороны ФРГ назвала Россию "очень конкретной угрозой" Западу

Аннегрет Крамп-Карренбауэр напомнила о действиях РФ вблизи украинских границ, нарушениях воздушного пространства стран Балтии, хакерских атаках и кампаниях дезинформации.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) резко раскритиковала действия России в конфликте с Украиной. "Россия все больше проявляет себя как антилиберальный, антидемократический противовес Западу", - заявила Крамп-Карренбауэр во вторник, 20 апреля, в ходе видеоконференции, посвященной вопросам европейской оборонной политики. "Это является очень конкретной угрозой - мы наблюдаем это сейчас в Украине", - добавила глава Минобороны ФРГ.

Россия представляет собой "самую непосредственную угрозу" для НАТО, сказала Крамп-Карренбауэр на форуме, организованном немецким Фондом имени Конрада Аденауэра и Французским институтом международных отношений. По ее словам, об этом свидетельствуют и нарушения Россией воздушного пространства стран Балтии, а также хакерские атаки немецких учреждений и кампании по дезинформации в Германии, исходящие из РФ.

Несмотря на все это, немецкий политик видит "мало смысла" в остановке строительства почти законченного газопровода "Северный поток - 2", по которому российский газ будет поступать в Германию. По ее мнению, "важным рычагом" давления может стать вопрос, будет ли по нему транспортироваться газ, и если да, то в каком объеме. Неделю назад во время визита нового министра обороны США Ллойда Остина в Берлин Аннегрет Крамп-Карренбауэр заметила, что объем газа, который будет поступать по этому газопроводу, следует увязать с "поведением России".

Завершение строительства "Северного потока - 2"

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" возобновились в декабре 2020 года после годичного перерыва. Однако вскоре строительство в водах ФРГ было временно приостановлено из-за экологов, которые опротестовали разрешение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к сентябрю. В целом проект завершен примерно на 95 процентов.

Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Кроме того, Киев обеспокоен угрозой миллиардных потерь в случае ввода "Северного потока - 2" в эксплуатацию из-за сокращения транзита российского газа через украинскую территорию. А США заинтересованы в продвижении собственного сжиженного газа на европейский рынок.

Вашингтон ввел санкции, против фирм, участвующих в сооружение трубопровода. В то же время правительство ФРГ поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало его критиков.

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    Автор: Андрей Гурков


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