Глава МИД Германии призвала к защите европейской демократии

Перед выборами в Европарламент на Евросоюз идут атаки как извне, так и изнутри заявила Анналена Бербок. Кампании дезинформации нацелены в сердце европейской демократии.

Германия, Франция и Польша хотят стать более мощным, чем когда-либо, двигателем общей европейской политики безопасности перед лицом гибридных угроз со стороны России. "Мы больше не можем позволить себе проводить внешнюю политику на автопилоте", - заявила в среду, 22 мая, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) после консультаций со своими коллегами из Франции и Польши Стефаном Сежурне и Радославом Сикорским в формате так называемого Веймарского треугольника.

"Вот почему мы, как Веймарский треугольник, хотим быть движущей силой для того, чтобы правильно позиционировать себя как Европейский Союз и стать более дееспособными в геополитическом плане", - добавила она. За несколько недель до выборов в Европарламент три министра иностранных дел призвали европейцев своими голосами защитить демократию в Европейском Союзе.

"Веймарская республика напоминает нам о том, как быстро демократические правила могут смениться ненавистью", - заявила глава германского МИД. Она отметила, что сегодняшняя сильная и устойчивая европейская демократия - это и счастье, и заслуга предыдущих поколений. Мы должны понимать, отметила министр, что демократия не упала на нас с неба, а нуждается в случае необходимости, в нашей защите. Мы видим, указала Бербок, что сейчас на Европейский Союз идут атаки как извне, так и изнутри. Кампании по дезинформации как раз перед главными европейскими выборами нацелены прямо в сердце европейской демократии.

Формат "Веймарский треугольник"

"Веймарский треугольник" был основан в 1991 году по инициативе правительства ФРГ. Изначально целью формата было сближение Польши и других восточноевропейских государств с ЕС и НАТО. За прошедшие годы эта задача стала менее актуальной, однако группа в формате "Веймарского треугольника" стала чаще проводить встречи после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.