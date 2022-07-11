 Глава МИД: ФРГ сделает все, чтобы дефицит газа из РФ не привел к расколу в обществе | Новости из Германии о Германии | DW | 11.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Глава МИД: ФРГ сделает все, чтобы дефицит газа из РФ не привел к расколу в обществе

Германия прорабатывает все возможные сценарии на случай дефицита газа, заявила Анналена Бербок по окончании встречи с японским коллегой в Токио.

Анналена Бербок и Ёсимаса Хаяси

Анналена Бербок и Ёсимаса Хаяси

Германия сделает все возможное, чтобы дальнейший дефицит поставок российского газа не привел к расколу в обществе. Об этом заявила в понедельник, 11 июля, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) по окончании встречи со своим японским коллегой Ёсимасой Хаяси во время своего первого в должности главы МИДа визита в Токио.

"Если у нас будет меньше энергии, меньше теплоснабжения, то мы проследим за тем, чтобы они справедливо распределялись", - заявила Бербок. При этом она решительно отвергла требования пока не отключать три германские атомные электростанции от сетей. Россия непредсказуема, и не только в ситуации с войной против Украины, но в соблюдении правил в целом, например в поставках энергоносителей, констатировала Бербок. "Именно поэтому прорабатываются все возможные сценарии", - подчеркнула она.

Глава МИД ФРГ поблагодарила Токио за поддержку Европы

В ходе встречи Германия и Япония подчеркнули важность международного сотрудничества, основанного на правилах. Глава МИД ФРГ поблагодарила Токио за поддержку Европы в борьбе с нарушениями Москвой международного права. Ёсимаса Хаяси также подтвердил важность международного сотрудничества, основанного на правилах. На данном этапе Япония готовится перенять председательство в "Группе семи" ("большой семерки", G7) в следующем году, отметило агентство dpa.

Анналена Бербок также выразила обеспокоенность убийством экс-премьера Японии Синдзо Абэ, совершенным 8 июля. По словам германского министра, правительство ФРГ и ее жители готовы поддержать Японию, ее народ и семью Абэ в это трудное время.

Во второй половине дня Бербок планирует посетить одну из военно-морских баз Японии, а также базу 7-го флота ВМС США в Йокосуке. Главу МИД ФРГ примет командующий этой базой, вице-адмирал Карл Томас.

Убийство Синдзо Абэ

В экс-премьера Синдзо Абэ стреляли 8 июля во время речи, которую он произносил в городе Нара в поддержку Либерально-демократической партии. Преступник дважды попал ему в спину из дробовика. Абэ получил ранения грудной клетки и шеи, по дороге в больницу у него остановилось сердце, врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти экс-премьера не смогли.

Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где и произошло убийство. В начале 2000-х он служил в морских силах самообороны Японии с 2020 года работал на заводе в регионе Кансай, но уволился в мае этого года. Во время обыска у него нашли самодельное огнестрельное оружие и взрывчатку.

Мужчина, признался на допросе, что убил экс-премьера из-за связи политика с "некоей религиозной группой", которая стала причиной банкротства его матери. Об этом со ссылкой на источники сообщили агентство Kyodo и телеканал NHK.

О какой организации идет речь, СМИ не уточнили. Агентство dpa отметило, что это может быть Церковь объединения, которую также называют сектой Муна - по имени ее основателя, южнокорейского религиозного деятеля Мун Сон Мена.

Смотрите также:

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Немецкий Дюссельдорф называют "японской столицей на Рейне". В этом городе сейчас проживает около 8500 японцев, а во всей федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (Дюссельдорф - ее столица) насчитывается почти 15 тысяч выходцев из Страны восходящего солнца. Японская община в Дюссельдорфе является третьей по величине в Европе после лондонской и парижской.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Примерно так будет выглядеть рейнская набережная в Дюссельдорфе в субботу, 25 мая, когда в этом городе пройдет очередной День Японии (Japan-Tag Düsseldorf) - культурный фестиваль немецко-японской дружбы, на который собирается от пятисот тысяч до миллиона человек.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Регулярно фестиваль проводится с 2002 года, но первый прошел еще в 1983 году. История здешней японской общины уходит корнями в начало 1950-х годов, когда Дюссельдорф начал становиться главным центром развития торговых связей между двумя странами. Особую роль в этом тогда играли горнодобывающие и металлургические предприятия соседней Рурской области.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    В послевоенные годы на шахтах и фабриках Рурской области проходили обучение многие японские инженеры, а в больницах обучались японские медсестры. Некоторые из них даже создали здесь семьи, остались работать в представительствах японских компаний, которые начали открываться в Дюссельдорфе.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Дюссельдорф находится в центре Европы. Отсюда японцам было удобно налаживать и вести бизнес по всему континенту. Вскоре в городе начала образовываться своя японская инфраструктура: появились магазины, банки, врачебные практики, книжные лавки, транспортные фирмы, страховки, отель, школа, детский сад, а также были открыты генеральное консульство и торгово-промышленная палата.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    В земле Северный Рейн - Вестфалия сейчас работает более 620 японских фирм, большая часть - в Дюссельдорфе. Общее количество сотрудников - почти 53 тысячи человек. В 1975 году в знак благодарности за гостеприимство община подарила жителям Дюссельдорфа традиционный Японский сад, а также учредила несколько научных стипендий для стажировок в Японии.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе - очень красочное событие, позволяющее поближе познакомиться с историей и культурой этой далекой в географическом, но очень близкой здесь в человеческом плане страны.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Особое внимание каждый год привлекает, например, лагерь самураев, в котором можно увидеть настоящие исторические экспонаты.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Также в программе дюссельдорфского Дня Японии - самые разные показательные выступления, соревнования, конкурсы, выставки, демонстрация японских обычаев, обучение правилам распития сакэ, примерки кимоно, концерты и так далее. На фотографии - участники поединка сумо.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Японской едой в Дюссельдорфе никого не удивишь - здесь работает масса разных ресторанов, кафе, закусочных. Но в такой праздник на свежем воздухе все кажется еще более вкусным и аппетитным. Если же захотите японской еды в остальные дни года, отправляйтесь на улицу Иммерманштрассе (Immermannstrasse), вокруг которой, собственно, находится сам японский квартал.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Фестиваль также собирает огромное количество поклонников косплея в костюмах персонажей из японских игр, аниме и манги. Парочку мы уже видели, а здесь ограничимся одним снимком: демон Хичиго Широсаки, демонстрирует свое любимое оружие - тесак по имени Зангецу.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Завершается фестиваль после наступления темноты потрясающим салютом - делом рук японских мастеров. Для грандиозного фейерверка используется пиротехника из Японии.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:08

Почему в Японии от престола отрекся император

Аудио- и видеофайлы по теме

Страшная авария на АЭС Фукусима: катастрофа длиной в десятилетия  

Скандал с Лавровым на встрече G20, убийство экс-премьера Японии, 7 лет тюрьмы за слова о войне. DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

На вечеринке с участием канцлера ФРГ женщинам подмешивали "наркотики изнасилования"  

Бербок сожалеет, что Запад не может осуществить военное вмешательство в войну  

"Газпром" останавливает "Северный поток". На 10 дней или надолго?  