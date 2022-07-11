Глава МИД: ФРГ сделает все, чтобы дефицит газа из РФ не привел к расколу в обществе

Германия сделает все возможное, чтобы дальнейший дефицит поставок российского газа не привел к расколу в обществе. Об этом заявила в понедельник, 11 июля, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) по окончании встречи со своим японским коллегой Ёсимасой Хаяси во время своего первого в должности главы МИДа визита в Токио.

"Если у нас будет меньше энергии, меньше теплоснабжения, то мы проследим за тем, чтобы они справедливо распределялись", - заявила Бербок. При этом она решительно отвергла требования пока не отключать три германские атомные электростанции от сетей. Россия непредсказуема, и не только в ситуации с войной против Украины, но в соблюдении правил в целом, например в поставках энергоносителей, констатировала Бербок. "Именно поэтому прорабатываются все возможные сценарии", - подчеркнула она.

Глава МИД ФРГ поблагодарила Токио за поддержку Европы

В ходе встречи Германия и Япония подчеркнули важность международного сотрудничества, основанного на правилах. Глава МИД ФРГ поблагодарила Токио за поддержку Европы в борьбе с нарушениями Москвой международного права. Ёсимаса Хаяси также подтвердил важность международного сотрудничества, основанного на правилах. На данном этапе Япония готовится перенять председательство в "Группе семи" ("большой семерки", G7) в следующем году, отметило агентство dpa.

Анналена Бербок также выразила обеспокоенность убийством экс-премьера Японии Синдзо Абэ, совершенным 8 июля. По словам германского министра, правительство ФРГ и ее жители готовы поддержать Японию, ее народ и семью Абэ в это трудное время.

Во второй половине дня Бербок планирует посетить одну из военно-морских баз Японии, а также базу 7-го флота ВМС США в Йокосуке. Главу МИД ФРГ примет командующий этой базой, вице-адмирал Карл Томас.

Убийство Синдзо Абэ

В экс-премьера Синдзо Абэ стреляли 8 июля во время речи, которую он произносил в городе Нара в поддержку Либерально-демократической партии. Преступник дважды попал ему в спину из дробовика. Абэ получил ранения грудной клетки и шеи, по дороге в больницу у него остановилось сердце, врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти экс-премьера не смогли.

Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где и произошло убийство. В начале 2000-х он служил в морских силах самообороны Японии с 2020 года работал на заводе в регионе Кансай, но уволился в мае этого года. Во время обыска у него нашли самодельное огнестрельное оружие и взрывчатку.

Мужчина, признался на допросе, что убил экс-премьера из-за связи политика с "некоей религиозной группой", которая стала причиной банкротства его матери. Об этом со ссылкой на источники сообщили агентство Kyodo и телеканал NHK.

О какой организации идет речь, СМИ не уточнили. Агентство dpa отметило, что это может быть Церковь объединения, которую также называют сектой Муна - по имени ее основателя, южнокорейского религиозного деятеля Мун Сон Мена.

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