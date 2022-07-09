Глава МИД Германии призвала к ускоренному отказу от ископаемого топлива

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала к ускоренному отказу от ископаемого топлива и координации усилий государств по борьбе с глобальным потеплением. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ посетила в субботу, 9 июля, тихоокеанское островное государство Палау.

"Чрезвычайная климатическая ситуация - это не изолированный кризис. Это сложнейшая проблема безопасности нашего времени", - заявила представительница немецких "зеленых".

Назначен спецпредставитель ФРГ в островных государствах Тихого океана

Глава МИД Германии находится в шестидневной поездке по Азии. В Палау она посещает острова, которые могут пострадать от последствий изменения климата. Как считают наблюдатели, государство находится под угрозой исчезновения.

Чтобы достичь желаемых климатических целей, страны, на которые приходится больше всего выбросов парниковых газов в мире, должны быстрее сокращать их, указала Бербок. Это касается и Германии, отметила глава МИД ФРГ. Она добавила, что в связи с развязанной Россией войной в Украине есть шанс на значительное ускорение перехода на возобновляемые источники энергии, поскольку "энергетический вопрос становится вопросом безопасности".

В ходе этого процесса необходимо заботиться, чтобы на возобновляемые источники могли перейти как можно скорее "и такие маленькие островные государства", как Палау. Наряду с этим необходимо поддержать те части страны, которые уже не могут быть спасены, указала Анналена Бербок. Она сообщила, что в целях долгосрочной поддержки назначила дипломата Беате Гжески (Beate Grzeski) специальным представителем в островных государствах Тихого океана. Гжески будет поддерживать прямой контакт с архипелагом.

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