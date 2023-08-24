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Глава МИД ФРГ разочарована слабым эффектом санкций против РФ

Александра Иванова
24 августа 2023 г.

"Логика демократических стран не действует в автократических странах", - указала Анналена Бербок в интервью для книги о работе правительства ФРГ на фоне войны в Украине.

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена БербокФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выразила разочарование тем, что экономические санкции, введенные странами Запада против России за агрессию против Украины, оказались недостаточно эффективными. "Вообще-то экономические санкции должны иметь экономический эффект. Однако это не так. Потому что логика демократических стран не действует в автократических странах", - приводятся слова Бербок в книге журналиста Штефана Ламби (Stephan Lamby) "Серьезная ситуация. Управление страной во время войны", которая увидела свет в четверг, 24 августа.

"Мы обнаружили, что при помощи рациональных решений, рациональных мер, которые согласовывают между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся", - сказала глава германской дипломатии.

По данным Ламби, интервью с Бербок было записано им 10 июля 2023 года. Писатель и документалист в сопровождении съемочной группы наблюдал за работой членов "светофорного" правительства Германии со дня принятия ими присяги в бундестаге 8 декабря 2021 года. Ожидается, что итоговый фильм на эту тему будет показан в Германии по телевидению уже после выхода книги - 11 сентября.

"После нападения на Украину западные союзники ввели против России масштабные экономические санкции. Несмотря на это, российская экономика растет, в то время как немецкая экономика в начале года погрузилась в рецессию", - констатируют и авторы агентства dpa. Между тем они указывают и на то, что, по мнению западных экономистов, рост российского ВВП связан в первую очередь с режимом экономики военного времени и масштабным производством вооружений и боеприпасов. "Устойчивым такой рост экономики не является", - подчеркивается в публикации.

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