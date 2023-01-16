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Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
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Глава МИД ФРГ: Путин попирает ногами международное право

Сергей Ромашенко
17 мин. назад

Анналена Бербок посетит в Гааге Международный уголовный суд и выступит с программной речью в Гаагской академии международного права.

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед визитом в Международный уголовный суд в Гааге подчеркнула важность международного права на фоне российской агрессивной войны против Украины. "Кассетные бомбы по мирным жителям, пыточные камеры в темных подземельях, тысячекратные похищения украинских детей, противоправная и свирепая ярость России в Украине и жестокость войны нельзя оправдать ничем", - заявила Бербок перед вылетом из Берлина в Гаагу в понедельник, 16 января.

"Война России против Украины - это и война против международного права. Президент РФ Владимир Путин попирает ногами самые элементарные основы международного права, которые объединяют все народы", - сказала глава МИД ФРГ. По ее словам, в Гааге она намерена со всей ясностью продемонстрировать, что "международное право крепко, и укрепление его особенно сейчас - это дело всех нас".

В Гааге глава МИД ФРГ посетит Международный уголовный суд и выступит с программной речью в Гаагской академии международного права. Во второй половине дня она встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и министром иностранных дел этой страны Вопке Хукстрой. По итогам переговоров Бербок и Хукстра дадут совместную пресс-конференцию.

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