Глава МИД ФРГ призвала Киев признать МУС

Анналена Бербок высказалась в ООН за реформу Римского статута - для преследования преступления агрессии без ограничений.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Киев признать юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и ратифицировать Римский статут как его правовую основу. Глава внешнеполитического ведомства Германии в понедельник, 17 июля, приняла участие в праздновании в ООН двадцать пятой годовщины учреждения статута.

"Знаю, насколько чувствителен этот вопрос", - отметила Бербок. "Не украинские солдаты, а российская армия ведет агрессивную войну", - добавила она. По мнению главы МИД ФРГ, МУС - это правильная площадка для Киева. "Она усилит Украину, а Украина усилит МУС", - считает глава германской дипломатии.

Реформа правовой базы МУС

Анналена Бербок повторила свое предложение о реформе правовой базы МУС, передало агентство dpa. Так, глава МИД Германии предложила внести изменения в Римский статут, чтобы преступление агрессии можно было преследовать без ограничений. Для этого, по ее мнению, должно быть достаточно того, что государство, ставшее жертвой агрессии, подпадало под юрисдикцию суда.

На данном этапе, ни Россия, ни Украина не ратифицировали статут.

Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины начал работу в Гааге

В Гааге 3 июля открылся Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины.

На первом этапе прокуроры - около 20 человек из разных стран - будут работать на базе Евроюста, указал глава ведомства Ладислав Хамран.

На следующем этапе представители государств, где уже идут расследования преступления агрессии в отношении Украины, - Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Польши - объединят доказательные базы и будут искать связь между элементами преступления агрессии и действиями политических и военных руководителей РФ.

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