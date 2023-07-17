  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Глава МИД ФРГ призвала Киев признать МУС

Екатерина Венкина
58 мин. назад

Анналена Бербок высказалась в ООН за реформу Римского статута - для преследования преступления агрессии без ограничений.

https://p.dw.com/p/4U1Dx
Анналена Бербок в Нью-Йорке
Анналена Бербок в Нью-Йорке Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Киев признать юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и ратифицировать Римский статут как его правовую основу. Глава внешнеполитического ведомства Германии в понедельник, 17 июля, приняла участие в праздновании в ООН двадцать пятой годовщины учреждения статута.

"Знаю, насколько чувствителен этот вопрос", - отметила Бербок. "Не украинские солдаты, а российская армия ведет агрессивную войну", - добавила она. По мнению главы МИД ФРГ, МУС - это правильная площадка для Киева. "Она усилит Украину, а Украина усилит МУС", - считает глава германской дипломатии

Реформа правовой базы МУС

Анналена Бербок повторила свое предложение о реформе правовой базы МУС, передало агентство dpa. Так, глава МИД Германии предложила внести изменения в Римский статут, чтобы преступление агрессии можно было преследовать без ограничений. Для этого, по ее мнению, должно быть достаточно того, что государство, ставшее жертвой агрессии, подпадало под юрисдикцию суда.

На данном этапе, ни Россия, ни Украина не ратифицировали статут. 

Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины начал работу в Гааге

В Гааге 3 июля открылся Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины.

На первом этапе прокуроры - около 20 человек из разных стран - будут работать на базе Евроюста, указал глава ведомства Ладислав Хамран.

На следующем этапе представители государств, где уже идут расследования преступления агрессии в отношении Украины, - Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Польши - объединят доказательные базы и будут искать связь между элементами преступления агрессии и действиями политических и военных руководителей РФ.

Смотрите также: 

Оздоровительный лагерь для украинских детей с линии фронта

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Шпионы, на выход: вышлют ли российских дипломатов из Германии на самом деле? DW Новости

Шпионы, на выход: вышлют ли российских дипломатов из Германии на самом деле? DW Новости

В Германии издание Focus сообщило о планах главы немецкого МИДа Анналены Бербок выслать из страны более 30 российских дипломатов. Немецкие органы безопасности подозревают, что они могут использовать свой иммунитет для вербовки осведомителей с целью саботажа или распространения дезинформации. Однако в самом МИДе ФРГ подобные планы опровергли. Так что же на самом деле - состоится высылка или нет?
Политика27 марта 2023 г.34:23 мин.
external

Воюет ли Запад с Россией и что говорят об этом в Берлине. DW Новости

Воюет ли Запад с Россией и что говорят об этом в Берлине. DW Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает своей задачей "сделать все, чтобы война РФ против Украины не переросла в войну между РФ и НАТО". Он заверил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает также. Ранее Бербок подверглась резкой критике из-за двусмысленного заявления, сделанного ею 24 января на заседании ПАСЕ.
Политика30 января 2023 г.31:50 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

После атаки на Краматорск
Трансляция

ООН: Свыше 9200 гражданских погибли с начала войны в Украине

Конфликты54 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ольга Тихомирова

Удар по Крымскому мосту. Конец зерновой сделки. DW Шоу

Удар по Крымскому мосту. Конец зерновой сделки. DW Шоу

Политика8 ч. назад60:17 мин.
Карикатура: карикатурный пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков с серпом в одной руке и связкой из колосьев пшеницы в другой говорит: "Зерновая сделка отменяется!"

Выход РФ из "зерновой сделки", или Серпом по договоренностям

Выход РФ из "зерновой сделки", или Серпом по договоренностям

Политика9 ч. назад
Контроль на границе Беларуси и Польши

Очереди и допросы: что происходит на границе РБ и Польши

Очереди и допросы: что происходит на границе РБ и Польши

Общество14 ч. назад
Крымский мост после взрывов 17 июля

Взрывы на Крымском мосту и другие события 509-го дня войны

Взрывы на Крымском мосту и другие события 509-го дня войны

Конфликты4 ч. назад
Акция протеста перед Олимпийским стадионом

Без секса и харизмы. Rammstein в Берлине

Без секса и харизмы. Rammstein в Берлине

Культура7 ч. назад
Работница на заводе в городе Хайань в восточнокитайской провинции Цзянсу

Плохие новости для РФ: рост ВВП в Китае слабый, нефть падает

Плохие новости для РФ: рост ВВП в Китае слабый, нефть падает

Экономика и бизнес7 ч. назад
На главную страницу