Глава МИД Франции: Украина останется для Парижа приоритетом

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в ходе визита в Киев пообещал, что Париж приложит все усилия для согласования новой финансовой помощи Украине на саммите ЕС в феврале.

Поддержка Украины останется приоритетом для правительства Франции. Такое заявление сделал в субботу, 13 января, министр иностранных дел страны Стефан Сежурне во время визита в Киев, ставшего его первой официальной поездкой с момента вступления в должность 11 января.

"В Украине сейчас идет речь о защите основных принципов международного права, ценностей Европы и безопасности французов", - заявил Сежурне после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Что обсуждали Сежурне и Кулеба

Как сообщают украинские СМИ, важной темой этой встречи была интеграция Украины в ЕС и НАТО. На последующей пресс-конференции Кулеба отметил, что обсудил с Сежурне и "дальнейшие поставки систем и ракет для защиты украинского неба, а также поставки в Украину дронов". Кроме того, разговор касался двустороннего сотрудничества Франции и Украины в сфере обороны.

"Сегодня мы будем работать для создания максимально благоприятных условий для наших оборонных компаний, прежде всего, в юридической сфере для того, чтобы юридические, финансовые условия взаимодействия между ними были максимально благоприятными и они смогли производить как можно больше оружия", - цитирует Кулебу украинское онлайн-издание Liga.net .

В свою очередь Стефан Сежурне пообещал приложить все усилия, чтобы на саммите ЕС в начале февраля была согласована новая финансовая помощь Украине. Эти средства должны быть направлены, в том числе, на долгосрочные инвестиции в инфраструктуру и перевод экономики на возобновляемые источники энергии, указал Сежурне.

Посещение Сежурне Верховной hады

Глава французской дипломатии встретился также со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком. Как написал последний в соцсети X, в ходе этой встречи он выразил Сежурне благодарность за непоколебимую поддержку Францией Украины. Основной темой его беседы с министром иностранных дел Франции стала поддержка обороны Украины, добавил Стефанчук. Кроме того, речь шла о санкциях в отношении России, реализации "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского и о европейской и евро-атлантической интеграции Украины.

"Несмотря на войну и бомбы, вы сохраняете демократию в своей стране. Я безмерно уважаю украинский парламент. Вы знаете, насколько Франция предана вам", - написал Сежурне в соцсети X по итогам своего посещения Рады.

Ожидается, что во время своего визита в Киев министр иностранных дел Франции встретится также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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