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Александр Шалленберг
Александр ШалленбергФото: Lisa Leutner/AP Photo/picture alliance
ПолитикаАвстрия

Глава МИД Австрии: Порвать все связи с Россией невозможно

Евгений Жуков
21 мин. назад

По мнению главы МИД Австрии, Европа не сможет полностью разорвать все связи с Россией. "Достоевский и Чайковский останутся частью европейской культуры, нравится нам это или нет", - заявил Александр Шалленберг.

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Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг уверен, что Россия и в будущем будет играть определенную роль для Европы. Полное разрыв связей во всех областях иллюзорен, заявил он в интервью информагентству Reuters, опубликованном в среду, 22 марта: "Россия не исчезнет с земного шара и по-прежнему будет нашим самым большим соседом. Достоевский и Чайковский останутся частью европейской культуры, нравится нам это или нет".

Глава МИД Австрии выступил в защиту австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI), проверку которого проводит Минфин США из-за его деятельности в России. "Я думаю, здесь не надо впадать в крайности, - указал Шалленберг. - Только девять процентов западных компаний ушли из России, а 91 процент все еще находятся там и делают то, что в данной ситуации имеет смысл: выжидают".

Шалленберг назвал действия американских властей "абсолютно законными", подчеркнув важность того, чтобы все австрийские компании безоговорочно соблюдали санкции ЕС. Он полагает, что и RBI будет их придерживаться.

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