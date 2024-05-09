  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаКитай

Глава КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию

Алексей Волошинов
9 мая 2024 г.

Reuters пишет, что Си Цзиньпин обсудит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном войну в Украине и инфраструктурные проекты.

https://p.dw.com/p/4ffuA
Президент Венгрии Тамаш Шуйок (справа) и лидер КНР Си Цзиньпин (слева) в Будапеште
Президент Венгрии Тамаш Шуйок (справа) и лидер КНР Си Цзиньпин (слева) в БудапештеФото: Noemi Bruzak/EPA

Руководитель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию вечером в среду, 8 мая. По данным Reuters, там он проведет встречи с президентом страны Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, чтобы обсудить войну в Украине и совместные инфраструктурные проекты. Американское издания Financial Times писало, что китайский лидер "по стратегическим и экономическим причинам" надеется "нарушить единство как НАТО, так и ЕС".

Си Цзиньпин посетил Францию и Сербию

В рамках своего первого визита в Европу за пять лет глава КНР Си Цзиньпин уже успел посетить Париж и Белград. В Елисейском дворце он провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макронои и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). В преддверии этого визита Си Цзиньпин в своей статье, опубликованной на сайте правительства Китая, подчеркнул свою готовность работать над достижением мира в Украине.

В столице Сербии, в свою очередь, Си Цзиньпин встретился с президентом Александром Вучичем. В ходе визита, который проходил на фоне 25-й годовщины бомбардировки авиацией НАТО посольства Китая в Белграде, руководитель КНР поддержал правительством Cербии в его мерах по защите территориальной целостности страны.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Финляндия закрыла все КПП на границе с РФ, кроме одного. Так Хельсинки ответил на наплыв нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через Россию. О похолодании на границе - в карикатуре DW.

Мировая политика в карикатурах-2023

Мировая политика в карикатурах-2023

В этой галерее - реакции DW посредством карикатур на последние события в мире.
Политика7 февраля 2023 г.15 фото
external

Готов ли Тайвань к войне с Китаем и смогут ли США защитить остров от агрессии КНР?

Готов ли Тайвань к войне с Китаем и смогут ли США защитить остров от агрессии КНР?

Власти Тайваня надеются, что КНР не будет атаковать остров, но все равно готовятся к возможному конфликту. Легко захватить Тайвань не получится, уверен глава его внешнеполитического ведомства Джозеф У. При этом в случае войны с КНР власти острова рассчитывают на поддержку США и стран Запада, включая военные поставки.
Конфликты4 сентября 2023 г.26:01 мин.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин

Визит главы КНР в ЕС. Сработает ли тактика "разделяй и очаровывай"?

Визит главы КНР в ЕС. Сработает ли тактика "разделяй и очаровывай"?

Впервые за последние пять лет глава КНР посетит Евросоюз. Если в Париже Си Цзиньпин может столкнуться с призывами оказать давление на Россию из-за войны в Украине, то в Будапеште и Белграде его ожидает теплый прием.
Конфликты5 мая 2024 г.
Показать еще