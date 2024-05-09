Глава КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию

Руководитель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию вечером в среду, 8 мая. По данным Reuters, там он проведет встречи с президентом страны Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, чтобы обсудить войну в Украине и совместные инфраструктурные проекты. Американское издания Financial Times писало, что китайский лидер "по стратегическим и экономическим причинам" надеется "нарушить единство как НАТО, так и ЕС".

Си Цзиньпин посетил Францию и Сербию

В рамках своего первого визита в Европу за пять лет глава КНР Си Цзиньпин уже успел посетить Париж и Белград. В Елисейском дворце он провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макронои и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). В преддверии этого визита Си Цзиньпин в своей статье, опубликованной на сайте правительства Китая, подчеркнул свою готовность работать над достижением мира в Украине.

В столице Сербии, в свою очередь, Си Цзиньпин встретился с президентом Александром Вучичем. В ходе визита, который проходил на фоне 25-й годовщины бомбардировки авиацией НАТО посольства Китая в Белграде, руководитель КНР поддержал правительством Cербии в его мерах по защите территориальной целостности страны.