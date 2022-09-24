Глава Евросовета Мишель призвал исключить РФ из Совбеза ООН

По мнению Шарля Мишеля, постоянный член СБ ООН должен быть исключен, если он начинает ничем не оправданную войну, осужденную Генассамблеей.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН. "Когда постоянный член СБ ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, - приостановка его членства в Совбезе ООН должна быть автоматической", - заявил он, выступая на сессии Генассамблеи ООН в пятницу, 23 сентября, в Нью-Йорке.

Мишель также подчеркнул, что ЕС выбирает уважение границ, а не агрессию, сотрудничество, а не угрозы. "Это порядок, основанный на правилах, а не закон сильнейшего", - добавил он. Глава Евросовета призвал предотвратить или остановить ужасные события в Бородянке, Йемене и других местах, назвав это "ядром нашей ответственности в качестве лидеров". "Мы должны активизировать его сейчас и действовать вместе. Вы можете рассчитывать на ЕС", - указал он.

Мишель пообещал обсудить в ЕС ситуацию с бегущими от мобилизации россиянами

Между тем в интервью изданию Politico глава Евросовета сообщил, что на встрече послов стран ЕС 26 сентября обсудят ситуацию с россиянами, покидающими свою страну из-за объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. По его мнению, Евросоюз должен проявить открытость к тем, кто отказывается воевать против Украины.

Продолжающаяся уже 7 месяцев полномасштабная война РФ против Украины и ее последствия для всего мира находятся в центре повестки 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая началась 13 сентября. Общие прения проходят 20-26 сентября. Россия является одной из пяти постоянных членов СБ ООН наряду с Великобританией, США, Китаем и Францией и регулярно пользуется своим правом вето на резолюции Совета Безопасности.

Смотрите также: