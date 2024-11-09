Глава ЕК предложила Трампу заменить газ из РФ американским

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предложила Дональду Трампу, вновь избранному на пост президента США, заместить российский сжиженный природный газ на европейском рынке американским. Европа по-прежнему получает большой объем СПГ из России, указала глава Еврокомиссии в пятницу, 8 ноября. "Почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле для нас и снижает наши цены на энергоносители", - привела слова фон дер Ляйен корреспондентка DW.

Глава Еврокомиссии в беседе с журналистами особо выделила важность взаимодействия Брюсселя и Вашингтона вокруг "общих интересов". Эту тему фон дер Ляйен, по ее словам, затронула в телефонном разговоре с американским политиком 7 ноября. Вопрос расширения поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов можно обсудить и в привязке к профициту Евросоюза в торговле с США, считает она.

В значимости трансатлантических торговых отношений убежден и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Рост и сила Соединенных Штатов также зависят от того факта, что они торгуют со всем миром, причем в обоих направлениях", - заявил глава правительства ФРГ на неформальном саммите ЕС в Венгрии. "Я думаю, что есть основы для разработки общей политики", - добавил он.

Еврокомиссар: Зависимость ЕС от газа из России снизилась втрое

Европейский Союз получает из России лишь 15 процентов всего потребляемого им газа и готов полностью отказаться от него в скором будущем, как и планировалось, заявила в конце сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. "Наша зависимость от России снизилась с 45 процентов в 2021 году до 15 процентов в прошлом году", - пояснила она. К концу октября запасы газа в хранилищах Европы достигли 95 процентов и превысили уровень, необходимый для прохождения зимы.