Глава Донецкой администрации: Заявление AI сделано без знания ситуации

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Сколько человек погибли в Донецкой области с начала войны, и почему, несмотря на смертельную опасность, там остаются тысячи гражданских? Об этом в интервью DW рассказал Павел Кириленко.
Руководитель Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко в интервью DW ответил на заявление Amnesty International и рассказал о положении дел на линии фронта в Донбассе.
Deutsche Welle: Господин Кириленко, какова сейчас ситуация в тех регионах Донецкой области, где высокая интенсивность боевых действий?
Павел Кириленко: Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Наиболее напряженными направлениями являются Бахмутское, Соледарское, Северское и Авдеевское, а именно поселок Пески, где враг пытается максимально прорвать оборону Вооруженных сил Украины и выйти на новые рубежи. Но эти попытки неудачны, наносится огневое поражение по врагу, который терпит потери и отходит. В целом линия фронта находится под неизменными обстрелами.
- Есть информация, что ВСУ даже на некоторых направлениях проводят контрнаступление, освобождая населенные пункты. Можете это подтвердить?
- Да, ведутся определенные боевые действия на Лиманском направлении, там проводится разведка. Однако об успехах и закреплениях на позициях будет информировать генеральный штаб ВСУ.
- Какой процент Донецкой области остается под контролем Украины?
- Сейчас под контролем ВСУ и украинских властей остается 45 процентов области. До полномасштабного вторжения (России в Украину 24 февраля 2022. - Ред.) контролировалось две трети. Наибольшую часть захваченных оккупантами территорий занимают Мариуполь и Волноваха. Я не просто так называю их "территориями", потому что эти города полностью уничтожены, как и населенные пункты поблизости.
- Есть ли оценки убытков инфраструктуры в области в результате полномасштабного вторжения России?
- Сейчас ведется только фиксация. Идет максимальная детализация по домам, критической и гражданской инфраструктуре. Сейчас нельзя назвать какую-нибудь зафиксированную цифру, ведь разрушения происходят каждый день. Поэтому все убытки мы будем подсчитывать уже после нашей победы.
- Почти каждый день в области также гибнут люди, в том числе гражданские. Есть ли у вас данные по количеству жертв среди мирных жителей в Донецкой области с 24 февраля?
- Да. Есть информация без учета Мариуполя и Волновахи, поскольку там нужно проводить следственные действия. В частности, эксгумацию тел, обнаружение скрытых захоронений, которые производят оккупанты. Для их осуществления нужно, однако, деоккупировать всю территорию Донбасса. На сегодня, без учета Мариуполя и Волновахи, погибли 685 человек, еще 1759 получили ранения.
- Накануне международная правозащитная организация Amnesty International сделала заявление, вызвавшее возмущение в Украине. В нем, в частности, говорится, что украинские войска поставили под угрозу гражданских, создав базы и используя системы вооружения в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах, во время сопротивления российскому вторжению. Могли бы вы это прокомментировать?
- Основное, на чем мы держимся, - это Вооруженные силы Украины, защищающие суверенитет и независимость Украины. И Донецкая область - не исключение. Поэтому ВСУ находятся в тех местах, где есть наибольшая угроза. В первую очередь, на линии фронта, где нужно отражать атаки врага - будет это в населенных пунктах или за их пределами.
Но военная администрация также осуществляет часть военных действий в пределах полномочий, в том числе по укреплению и обороне территории области. Все действия координируются с военным командованием на месте. Я точно знаю, что все максимально делается для того, чтобы, находясь в городах, ни один выстрел ВСУ не поразил гражданское население. Вообще все люди, понимающие, что вся защита (области. - Ред.) лежит на ВСУ, максимально помогают. Поэтому я считаю, что указанное заявление (Amnesty International. - Ред.) сделано без знания всего положения дел. ВСУ выполняют исключительно задачи, направленные на остановку врага, дальнейшее его уничтожение, контрнаступление и деоккупацию территории.
- Сейчас украинские власти пытаются вывозить людей из опасных мест. Недавно началась обязательная эвакуация жителей Донбасса. Какие трудности есть в этом процессе?
- Власти пытаются вывозить людей не потому, что рядом находятся ВСУ. Эвакуация проводится потому, что оккупационные войска России обстреливают все населенные пункты Донбасса. Как на линии фронта, так и в отдалении. Обстрелы ведутся по гражданской инфраструктуре и населению. Поэтому обязательная эвакуация производится для сохранения жизни и здоровья людей. Вторая причина - прохождение осенне-зимнего периода из-за боевых действий будет крайне сложно. Поэтому нужно вывезти население, чтобы люди не замерзали.
Процесс обязательной эвакуации набирает обороты. Но отмечу, что с начала полномасштабного вторжения из области уже выехало три четверти населения по собственному желанию, понимая всю опасность. Четверть населения, около 350 тысяч, остаются. Эта категория не настроена уезжать, поэтому с ней проводится работа. Им разъясняется, что обязательная эвакуация не является принудительной. Так что если человек не захочет ехать, он должен подписать соответствующий документ об отказе.
- А какая аргументация у этих людей? Почему не хотят уезжать?
-По-разному. Бывает доходит до абсурда, когда люди говорят: "Нас выселяют. Сделайте лучше газ и мы пройдем отопительный сезон. Это наш дом, никто нас не выгонит. Нам некуда будет возвращаться". Но дом никто не собирается забирать. Власть на местах действует слаженно и остается. Основная задача - остановить врага и не дать ему дополнительных возможностей сеять панику среди местного населения, которое будет гибнуть под тотальными обстрелами.
Относительно призывов к власти дать газ. Никто не понимает, что газ отсутствует не потому, что мы не хотим или не принимали меры по возобновлению газоснабжения. Причина в том, что газопровод проходит в том месте, где его невозможно отремонтировать. И если его даже отремонтировать под тотальным огнем - не хочу представлять количество жертв среди ремонтной бригады, - то он будет функционировать не больше часа из-за обстрелов. Поэтому людям нужно эвакуироваться, и 2 августа принято соответствующее распоряжение Кабинета министров об обязательной эвакуации.
- Именно 2 августа в Кропивницкий прибыл первый эвакуационный поезд с жителями Донбасса. С некоторыми людьми нам удалось поговорить. Все они боятся, что якобы их эвакуируют и бросят на произвол судьбы. Где эти люди размещаются и на какой период?
- Их размещают в социальном жилье в 13 областях Украины. Пока на осенне-зимний период, а потом будем отталкиваться от ситуации на фронте, в зависимости от ситуации безопасности в Донецкой области и того, смогут ли они возвращаться. Я очень заинтересован, чтобы Донбасс развивался, и так же заинтересован отстоять регион. Это не только моя прямая обязанность, но и родная область. Поэтому я делал и буду делать все, чтобы освободить ее от врага.
- Вы сказали, что в настоящее время в области остаются около 350 тысяч человек. Но сейчас эвакуируют примерно 150-200 человек в день. Я так понимаю, да холодов вывезти удастся далеко не всех. Планируется ли помощь тем, кто останется? Можно ли будет купить лекарство, например?
- Это наша обязанность. Никто не будет брошен на произвол судьбы. Даже скажу, что многие не уезжают, потому что сейчас получают гуманитарную помощь, есть медикаменты, в некоторых городах функционирует даже общественный транспорт. Завоз продуктов питания в магазины производится, также выплачиваются пенсии, даже в прифронтовых районах.
- Можно ли прогнозировать, когда Донецкая область будет освобождена от россиян?
- Я четко знаю, как мы должны двигаться. Прогнозы - вещь неблагодарная. После того, как мы поймем, что по всей линии фронта враг истощен и не имеет наступательных сил, мы можем говорить о применении накопленных нами сил для деоккупации области. Я понимаю, что ситуация будет развиваться относительно умеренно. Если враг "просядет" везде, у нас будет возможность давить его дальше. Это может идти поэтапно с юга до востока Украины. Но отмечу, что сверхсложная ситуация, которая сейчас сохраняется в Донбассе, - неуспешная для врага.
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