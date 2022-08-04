162-й день войны России против Украины: главные события

На 162-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в четверг, 4 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Ход боевых действий

Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко сообщил о гибели 8 человек в результате обстрела Торецка. Еще 4 человека получили ранения, добавил он. По словам Кириленко, снаряд попал в остановку общественного транспорта. Кроме того, повреждена церковь и окрестные многоэтажные дома. Глава региональной военно-гражданской администрации призвал жителей эвакуироваться.

В результате удара по Ворошиловскому району Донецка погибли по меньшей мере 5 мирных жителей, еще 6 человек получили ранения, заявили представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики". По их данным, город подвергся обстрелу Вооруженными силами Украины. В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг обвинения в причастности ВСУ к трагедии. "По Донецку бьют только сами россияне или корпуса народной милиции непризнанных криминальных республик", - приводит его слова издание "Украинская правда".

РФ наращивает свои силы на Запорожском и Херсонском направлениях. "Отмечается наращивание противником своих сил на Запорожском и Херсонском направлениях. Так, противник переместил на Криворожское направление три батальонно-тактические группы, которые выполняли задания на Новопавловском направлении, а также дополнительно ввел одну батальонно-тактическую группу на Запорожском направлении", - заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов на брифинге в медиацентре "Украина" в Киеве.

Он добавил, что пополнение потерянного вооружения и военной техники, а также наращивание группировки войск на Херсонском и частично на Запорожском направлениях, особенно на Мелитопольском, противник осуществляет железнодорожным путем - через Керченский мост и территорию временно оккупированного Крыма.

Алексей Громов сообщил и о том, что ВСУ отошли с занимаемых рубежей в районе Авдеевки и в направлении Бахмута. "На Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески", - отметил он. По словам Громова, 30 июля после ударов авиации и артиллерии ВСУ покинули шахту "Бутовка" и перешли к обороне южнее Авдеевки. При этом он утверждает, что за неделю украинские военные улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника к северу от Славянска - в районах Мазановки, Бражковки, Сулиговки и Дмитриевки.

AI: ВСУ размещает военную технику в жилых районах

Украинские военные устраивают базы и применяют системы вооружения в жилых районах, включая школы и больницы, пишет международная правозащитная организация Amnesty International (AI) в своем докладе. Подобная тактика украинцев угрожает мирным жителям и нарушает международное гуманитарное право, подчеркнули составители отчета.

В то же время правозащитники зафиксировали совершение Россией военных преступлений в Харькове. Организация "не нашла свидетельств того, что украинские силы находились в гражданских районах, подвергшихся незаконным обстрелам со стороны российских военных", отмечается в докладе. Кроме того, РФ использует запрещенные международным сообществом кассетные боеприпасы, указали в AI.

Официальный Киев возмущен отчетом международной правозащитной организации (AI) о тактике украинских военных по размещению сил вблизи гражданской инфраструктуры. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что организация пытается создать "фальшивый баланс между преступником и жертвой", между нападающей и обороняющейся страной. "Прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты, - обратился он к AI. - Займитесь донесением системной правды о том, чем является РФ".

СБУ: Задержан корректировщик ударов РФ в Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании еще одного корректировщика ракетных ударов российских сил по Николаевской области. Мужчина через группы в социальных сетях и мессенджерах передавал российской стороне точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе, утверждает СБУ.

Средства ЕС на поддержку доступа к образованию в Украине

Европейский Союз выделит 16 млн евро на поддержку доступа к образованию и помощь жертвам сексуального насилия в Украине. В частности, средства будут направлены на оборудование безопасных мест для очного обучения, обеспечение детей учебными материалами, а также поддержку дистанционного образования для детей, вынужденно покинувших страну, сообщает представительство ЕС в Украине.

Кроме того, часть средств пойдет на помощь жертвам сексуального насилия в условиях войны, а именно на непосредственную помощь местным неправительственным организациям, службам скорой помощи, а также специализированным следственным группам под руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Задержание автора пророссийского Telegram-канала в Гамбурге

В Гамбурге арестован автор пророссийского Telegram-канала - 31-летний гражданин Германии. "Согласно следствию, обвиняемый вёл Telegram-канал, который считался пророссийской национал-большевистской платформой, где выражалось открытое одобрение агрессивной войне против Украины, спровоцированной Россией", - говорится в заявлении прокурора.

Поскольку на одном из фото задержанный позировал с российским автоматом, прокуратура подозревает его в нарушении Закона о контроле над оружием. Кроме того, мужчину обвиняют в использовании символа Z, одобрении уголовных преступлений и попытке вербовки для военной службы за рубежом.

Цель НАТО - долгосрочное оказание помощи Украине

Страны НАТО тесно сотрудничают с военно-промышленными концернами, чтобы иметь возможность в долгосрочной перспективе поставлять Украине, против которой Россия развязала агрессивную войну, больше вооружений и техники. "Мы оказываем большую поддержку, но нам нужно делать больше и быть готовыми к долгосрочной перспективе", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг агентству Reuters.

В последние месяцы США и другие западные страны начали поставлять Украине более современные обычные вооружения. К ним относятся высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS, обладающие большей дальностью и точностью стрельбы.

Штурмовики Су-25 – от Северной Македонии для Украины

Армия Северной Македонии подарила украинским военным четыре штурмовика Су-25 "Грач". К поставкам самолеты подготовили украинские инженеры. Об этом сообщает РБК-Украина. Согласно сведениям издания, четыре Су-25, которые Македония купила у Украины в 2001 году за 4 млн евро, были переданы ВСУ. При этом перед осуществлением поставок в Украину штурмовики отремонтировали и проверяли украинские инженеры.

Акция "Еленовка - новый Освенцим" в центре Киева

Более 300 человек собрались на Софийской площади Киева для участия в акции "Еленовка - новый Освенцим", организованной родственниками пленных защитников "Азовстали" и общественными активистами. Участники акции осудили признание российским судом полка Национальной гвардии Украины "Азов" террористической организацией и пообещали развернуть масштабную кампанию за освобождение воинов из плена в городах Украины и всего цивилизованного мира.

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