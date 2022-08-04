В Киеве прошла акция за освобождение пленных "азовцев"

Более 300 человек собрались в четверг, 4 августа, на Софийской площади Киева на акцию "Еленовка - новый Освенцим", организованную родственниками пленных защитников "Азовстали" и общественными активистами. Участники акции осудили признание российским судом полка Национальной гвардии Украины "Азов" террористической организацией и пообещали развернуть масштабную кампанию за освобождение воинов из плена в городах Украины и всего цивилизованного мира.

Осуждение Москвы и претензии к международным организациям

Вышедшие на акцию десятки родных и близких бойцов полка "Азов" и других защитников Мариуполя и завода "Азовсталь" держали в руках плакаты с обвинением России в терроризме и убийстве пленных украинских воинов в Еленовке, что на оккупированной территории Донбасса. Участники акции также осудили ООН и Международный комитет Красного Креста, которых обвинили в невыполнении своих обязательств, как гарантов безопасного выхода защитников Мариуполя из "Азовстали" и обмена их на российских солдат.

Активисты и близкие пленных держали в руках плакаты на украинском и английском языках "Не трогайте наших героев!", "Еленовка - кто следующий?", "Свободу героям Мариуполя!", "Красный Крест останови кровопролитие!" и другие. Присутствовавшие скандировали лозунги: "Слава полку "Азов!", "Верните наших героев!", "Россия - страна-террорист!", "Мир, услышь нас!". В своих выступлениях близкие пленных военных выражали возмущение бездеятельностью международных организаций и украинских политиков и властей в деле возвращения защитников Мариуполя домой.

Общественные активисты провели театрализованное представление, в котором наглядно показали, как российские солдаты устанавливаютвзрывчатку в здании в Еленовке, где содержались украинские воины и подрывают ее с тем, чтобы сжечь украинцев заживо. Одетые в черное девушки исполнили мемориальную народную песню "Плынэ кача", которой со времен Евромайдана в Украине провожают в последний путь павших в борьбе за независимость страны.

Инициативы по освобождению пленных

"Наша акция имела целью достучаться до ООН и Красного Креста с тем, чтобы они выполнили свои обязательства и содействовали возвращению наших героев домой. Произошедшее в Еленовке - это теракт, и виновные в этом должны понести ответственность", - сказала DW жена пленного бойца полка "Азов" Вероника Сухарникова. Она уверена, что защитники Мариуполя пошли на критический риск, оставшись в окружении выполнять задачу по обороне города от российских захватчиков, и теперь заслуживают того, чтобы к ним относились, как героям и вернули их в Украину.

В свою очередь, советник-уполномоченная президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая заявила, что утратила последнюю надежду на успех переговоров об обмене украинских военнопленных. "Россия не выполняет и фактически не признает никаких международных конвенций о правилах и обычаях ведения войны. Мы сейчас начали работу с российским "Комитетом солдатских матерей", чтобы вынудить Кремль провести обмен. Переговоры идет очень трудно, но мы не намерены прекращать попытки", - сказала Вербицкая.

Взрыв в одном из бараков колонии в Еленовке произошел утром 29 июля. По российским данным тогда погибли по крайней мере 53 украинских пленных. Российская сторона обвиняет Украину в нанесении удара HIMARS по зданию, где содержались пленные. Киев категорически отрицает это. Военные эксперты сходятся во мнении, что россияне там применили термобарические боеприпасы.Красный Крест заявил, что не давал гарантии безопасности украинским пленным по выходу из "Азовстали".

Смотрите также:

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Гражданские цели в прицеле Более чем за пять месяц полномасштабной войны Россия нанесла немало ударов по гражданским объектам Украины. Школы, больницы, торговые центры, улицы и площади, жилые кварталы стали целью ракет, авиационных бомб, артиллерийских снарядов. Счет убитым и раненым в этих атаках идет на тысячи.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Ужас Винницы 14 июля ракетный удар был нанесен по одной из центральных площадей Винницы. Были повреждены жилые дома, Дом офицеров, офисное здание. Погибли 24 человека, включая трех детей: четырехлетняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет. За помощью обратились 182 пострадавших. В РФ заявили, что целью был Дом офицеров, где якобы "проходило совещание командования ВВС Украины с иностранными поставщиками оружия".

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Пятиэтажка в Часовом Яру Город Часов Яр на подконтрольной Киеву территории Донецкой области обстреляли вечером 9 июля. Ракета комплекса "Искандер", изначально рассчитанная на уничтожение хорошо защищенных стратегических объектов, попала в жилые дома. Подъезд одной многоэтажки - общежития - полностью обрушился, еще один дом был сильно поврежден. Из-под завалов извлекли тела 48 жертв, в том числе мальчика 9 лет.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине База отдыха в Одесской области Ночью 1 июля российская армия выпустила три крылатые ракеты Х-22 по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Две ракеты попали в популярный курортный поселок Сергеевка, разрушив две базы отдыха, одна из которых принадлежала Молдове. Еще одна ракета практически полностью уничтожила одну из секций пятиэтажного жилого дома. Погибли 22 человека, ранены - 30, в том числе трое детей.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Торговый центр в Кременчуге 27 июня бомбардировщики Ту-22М3 ВВС РФ запустили крылатые ракеты Х-22 по Кременчугу. Согласно версии Минобороны РФ удар нанесен "по ангарам с поступившим от США и стран Европы вооружением и боеприпасами" в районе завода "Кредмаш". Одна из ракет разрушила заводские теплицы и один из цехов, вторая - попала в торгово-развлекательный центр "Амстор", где находились сотни людей. Погиб 21 человек.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Обстрел вокзала в Краматорске 8 апреля в момент ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске на его территории находились сотни ожидавших эвакуации людей. Погиб 61 человек, в том числе семь детей, десятки получили ранения. Ракета "Точка-У" была выпущена с территории так называемой "ДНР". Минобороны РФ заявило, что ракет этого типа на вооружении России нет, что было опровергнуто международными расследователями.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Драмтеатр в Мариуполе 16 марта российская авиация уничтожила драмтеатр в центре Мариуполя, сбросив на здание тяжелые авиационные бомбы. Находившихся там людей не спасло слово "Дети", написанное огромными белыми буквами спереди и сзади здания. По разным данным, погибли от 300 до 600 человек. Минобороны РФ заявило, что театр не бомбили, а взрыв - результат провокации бойцов полка "Азов", разрушивших здание изнутри.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Детская больница и роддом в Мариуполе 9 марта войсками РФ был нанесён авиаудар по родильному дому и детской больнице в центре Мариуполя. В результате погибли 5 человек, включая беременную женщину с ребёнком.Как минимум 17 человек получили ранения. В Минобороны РФ заявили о полностью "срежиссированной провокации". В МИД РФ утверждали, что больница служила опорным пунктом для боевиков, изгнавших из здания медперсонал и рожениц.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Областная администрация Николаева 29 марта ударом с воздуха было поражено здание областной администрации Николаева. В результате попадания ракеты разрушена полностью центральная секция здания с 1 по 9 этаж. Пожара не произошло. Взрывной волной повреждено еще несколько расположенных поблизости жилых и административных зданий. Погибли 36 человек. 34 тела достали из-под завалов, еще двое раненых позднее скончались в больнице.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Областная администрации Харькова 1 марта российские ракеты попали в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате были разрушены перекрытия, выбиты окна, повреждена крыша. В общей сложности в результате удара погибли 24 человека, еще около десяти получили ранения. Жертвами стали не только люди, находившиеся внутри здания, большая часть которого была разрушена, но и те, кто в момент удара проезжали мимо.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Число жертв среди мирного населения По данным ООН, за период с начала боевых действий и по 12 июля, подтверждена гибель 5100 мирных жителей Украины, 346 из которых - дети. Число раненых гражданских лиц превысило 6500 человек. Реальное число жертв среди гражданского населения, вероятно, намного больше, отметил официальный представитель ООН.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Военные преступления Согласно Женевским конвенциям, к военным преступлениям, не имеющим срока давности, относятся в том числе "умышленные нападения на гражданское население", "нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, деревни, жилища или здания или их обстрел с применением каких бы то ни было средств". Наказание виновных в военных преступлениях компетенции Международного уголовного суда. Автор: Виталий Кропман

