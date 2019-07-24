 Гёльчтальбрюкке - самый большой в мире кирпичный мост (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 15.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Гёльчтальбрюкке - самый большой в мире кирпичный мост (фото)

Этот памятник инженерно-архитектурного искусства Германии отмечает юбилей - 170 лет со дня открытия.

Мост Гёльчтальбрюкке на гравюре 1851 года

Мост Гёльчтальбрюкке на гравюре 1851 года

Милау • Гёльчтальбрюкке (Göltzschtalbrücke) - не просто очень красивый виадук в Германии, но и самый большой в мире кирпичный мост. Ровно 170 лет назад, 15 июля 1851 года, по нему прошел первый поезд - состоялось торжественное открытие. Ниже мы собрали несколько современных фотографий и изображений на старых почтовых открытках, но сначала - еще несколько интересных фактов об этой архитектурной достопримечательности, до сих пор исправно выполняющей свое предназначение.

Памятник инженерно-архитектурного искусства

При возведении этого почти 580-метрового моста в долине реки Гёльч в 1846-1851 годах было использовано более 26 миллионов кирпичей. На стройке века было занято более 1700 рабочих. В некоторых старых источниках называют немного другие цифры - более 20 миллионов кирпичей и 1500 рабочих, но при этом с точностью, так сказать, до копейки указывается стоимость строительства - 6599621 марка и 62 пфеннига! Кирпичи производили на двадцати небольших заводах, которые располагались вдоль сооружавшейся железной дороги между Саксонией и Баварией, точнее - Лейпцигом и Нюрнбергом.

Гёльчтальбрюкке имеет в общей сложности 29 пролетов и почти 100 арок. Высота - 78 метров. На момент открытия был также самым высоким железнодорожным мостом в мире. Внесен в список исторических памятников инженерно-архитектурного искусства Германии.

Мост Гёльчтальбрюкке. Фотографии и видео

Мост Гёльчтальбрюкке
Мост Гёльчтальбрюкке
Мост Гёльчтальбрюкке
Мост Гёльчтальбрюкке
Мост Гёльчтальбрюкке
Смотреть видео 01:14

Мост Гёльчтальбрюкке

Смотрите также: 

  • Мост Риальто, Венеция

    Самые знаменитые мосты Европы

    Мост Риальто, Венеция

    Риальто - самый старый каменный мост Венеции, один из четырех мостов через Гранд-канал. Он заменил своих менее прочных деревянных предшественников в конце XVI века. Опорой простоявшего до наших дней сооружения служат 12 тысяч дубовых свай, забитых в дно лагуны. В арочной галерее на мосту по-прежнему работают небольшие магазинчики.

  • Мост Понте-Веккьо, Флоренция

    Самые знаменитые мосты Европы

    Понте-Веккьо, Флоренция

    Строительство Понте-Веккьо, самого древнего арочного моста во Флоренции, было завершено в 1345 году. Он сохранился в первоначальном виде.Некогда здесь располагались лавки мясников, в XVI веке их сменили ювелиры. Над мостом - Коридор Вазари. Он был построен специально для того, чтобы герцог тосканский мог спокойно пройти из одного своего дворца в другой, расположенный на левом берегу Арно.

  • Тауэр-бридж, Лондон

    Самые знаменитые мосты Европы

    Тауэр-бридж, Лондон

    Самый знаменитый в мире разводной мост Тауэр-бридж, построенный в стиле викторианской готики в конце XIX века, назвали так из-за близости к крепости Тауэр. По замыслу архитекторов, галереи, расположенные в верхнем ярусе моста на высоте 44 метров, позволяли пешеходам переходить через Темзу независимо от того, разведен мост или нет. Тогда мост разводили до 50 раз в день, сегодня - 4-5 раз в неделю.

  • Банковский мост, Санкт-Петербург

    Самые знаменитые мосты Европы

    Банковский мост, Санкт-Петербург

    Из всех мостов Петербурга мы выбрали Банковский мост - маленький цепной пешеходный мост через канал Грибоедова. Это выдающийся памятник архитектуры. Название свое получил благодаря зданию Ассигнационного банка, который располагался рядом. Мост известен прежде всего фигурами крылатых львов. Эти мифические фигуры изготовил скульптор Павел Соколов. Он, кстати говоря, создал и львов на Львином мосту.

  • Карлов мост, Прага

    Самые знаменитые мосты Европы

    Карлов мост, Прага

    Строительство Карлова моста через Влтаву, соединяющего Пражский град и Старый город, было начато в 1357 году по приказу чешского и германского короля, императора Священной Римской империи Карла IV, чье имя он носит Каменный мост длиной 520 метров украшают тридцать статуй. Самой знаменитой считается фигура католического святого Яна Непомутского: он приносит удачу каждому, кто до него дотронется.

  • Капельбрюкке, Люцерн

    Самые знаменитые мосты Европы

    Капельбрюкке, Люцерн

    Мост Kapellbrücke (то есть "Часовенный мост"), построенный в 1332 году в Люцерне, над рекой Ройс, считается древнейшим деревянным крытым мостом в Европе. Под крышей галереи пешеходного моста, который первоначально использовался как часть оборонительного укрепления вокруг города, размещены сцены из истории Швейцарии - в виде 111 треугольных картин.

  • Мост лавочников, Эрфурт

    Самые знаменитые мосты Европы

    Мост лавочников, Эрфурт

    Мост или улица? Пожалуй, и то и другое. Первоначально деревянный, позднее, с XIV века, каменный Мост лавочников (Krämerbrücke) - одна из главных достопримечательностей немецкого города Эрфурта. Он много раз страдал от наводнений и пожаров, его восстанавливали и перестраивали. В домах на мосту - жилые квартиры, магазинчики и художественные галереи.

  • Мост Пон-Нёф, Париж

    Самые знаменитые мосты Европы

    Пон-Нёф, Париж

    Удивительно, но парижский мост Пон-Нёф, возведенный в начале XVII века, означает буквально "Новый мост". Впрочем, тогда он стал архитектурной новацией: вопреки бытовавшим тогда традициям, его оставили свободным - без крыши и без построек. На мосту стояла бронзовая статуя короля Генриха IV, которую во время французской революции разбили и сбросили в Сену. Но позже отлили новую и снова поставили.

  • Виадук Гленфиннан, Шотландия

    Самые знаменитые мосты Европы

    Виадук Гленфиннан, Шотландия

    На весь мир этот железнодорожный мост прославился благодаря экранизации романов о Гарри Поттере: по виадуку Гленфиннан следовал сказочный экспресс в Хогвартс. Самый длинный (около 380 метров) бетонный виадук Шотландии, состоящий из 21 арочного пролета, был открыт в 1901 году. Это первый мост такого типа, полностью построенный из бетона.

  • Три моста Эдинбурга

    Самые знаменитые мосты Европы

    Три моста Эдинбурга

    Сразу три моста через залив Ферт-оф-Форт соединяют шотландскую столицу Эдинбург с северо-востоком страны. Железнодорожный (красный) мост, ставший одним из первых консольных мостов в мире, открылся в 1890 году. В 1964 году был построен подвесной транспортный мост Форт-Роуд-Бридж, а в 2017 – ультрасовременный вантовый мост Queensferry Crossing.

    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Йорк фон Вартенбург


Контекст

Красота из базальта. В Германии отремонтировали Чертов мост

В Саксонии завершили ремонт знаменитого Чертова моста - Ракотцбрюкке. Через пару месяцев в парке Кромлау снова можно будет фотографировать, как он отражается в воде.  

"Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу

Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.  

Экодук по-немецки, или Зачем нужны зеленые мосты для диких животных

Автобаны соединяют города и людей, но создают трудно- или непреодолимые границы для диких животных - оленей, косуль, ужей... Для них в Германии строят специальные мосты.  

Глинике - дворец, около которого обменивали шпионов

Этот дворец расположен на границе Берлина и Потсдама. Во времена холодной войны рядом на Глиникском мосту меняли шпионов.  

Самый высокий железнодорожный мост Германии

На его строительство около 120 лет назад пошло 5000 тонн стали и подсчитанные с немецкой точностью 934456 заклепок.  

Также по теме

07.2016 DW Daily Drone: Göltzschtalbrücke; Copyright: DW (André Götzmann)

Германия сверху: Самый большой в мире кирпичный виадук (видео) 24.07.2019

Самый большой в мире кирпичный виадук был построен в Германии в 1851 году. По мосту Гёльчтальбрюкке до сих пор ездят поезда, а мы полетаем рядом на дроне - #DailyDrone.