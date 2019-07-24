Гёльчтальбрюкке - самый большой в мире кирпичный мост (фото)

Милау • Гёльчтальбрюкке (Göltzschtalbrücke) - не просто очень красивый виадук в Германии, но и самый большой в мире кирпичный мост. Ровно 170 лет назад, 15 июля 1851 года, по нему прошел первый поезд - состоялось торжественное открытие. Ниже мы собрали несколько современных фотографий и изображений на старых почтовых открытках, но сначала - еще несколько интересных фактов об этой архитектурной достопримечательности, до сих пор исправно выполняющей свое предназначение.

Памятник инженерно-архитектурного искусства

При возведении этого почти 580-метрового моста в долине реки Гёльч в 1846-1851 годах было использовано более 26 миллионов кирпичей. На стройке века было занято более 1700 рабочих. В некоторых старых источниках называют немного другие цифры - более 20 миллионов кирпичей и 1500 рабочих, но при этом с точностью, так сказать, до копейки указывается стоимость строительства - 6599621 марка и 62 пфеннига! Кирпичи производили на двадцати небольших заводах, которые располагались вдоль сооружавшейся железной дороги между Саксонией и Баварией, точнее - Лейпцигом и Нюрнбергом.

Гёльчтальбрюкке имеет в общей сложности 29 пролетов и почти 100 арок. Высота - 78 метров. На момент открытия был также самым высоким железнодорожным мостом в мире. Внесен в список исторических памятников инженерно-архитектурного искусства Германии.

Мост Гёльчтальбрюкке. Фотографии и видео

Смотреть видео 01:14 Мост Гёльчтальбрюкке

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