 Гигантский Дед Мороз из ″Врат небесных″ (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 16.12.2021

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По Германии

Гигантский Дед Мороз из "Врат небесных" (фото)

В бранденбургском Химмельпфорте работает офис немецкого Деда Мороза. А еще раз в году этому герою рождественских праздников посвящают монументальную съедобную скульптуру.

В кондитерской Химельпфорта

Химмельпфорт • В этом бранденбургском местечке, название которого можно перевести как "Врата небесные", находится один из офисов немецкого Деда Мороза, или Рождественского деда (Weihnachtsmann). Здесь работает традиционный рождественский почтамт, куда дети и взрослые со всего мира ежегодно отправляют тысячи писем с пожеланиями.

А в местной кондитерской раз в год отливают эту сладкую скульптуру внушительных размеров - в честь респектабельного героя предпраздничного сезона. Дед Мороз весом 11,4 килограмма сделан из горького шоколада с деталями из молочного и белого. Тому, кто его купит, придется есть его вместе со всей семьей.

В кондитерской Химельпфорта

Зильке Винольд (Sylke Wienold) из кондитерской Химельпфорта демонстрирует форму для литья

Рождественские сладости в Германии начинают продавать уже ранней осенью. В 2021 году немецкие кондитерские фабрики и мануфактуры особенно постарались - и произвели 160 миллионов больших и маленьких фигур Рождественского деда и Николая Чудотворца из шоколада. За последние восемь лет это рекорд.

Немцы большие любители сладостей. За год в среднем они съедают девять килограммов шоколада и лишь немногим уступают жителям Швейцарии, лидирующим в этой категории в Европе.

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    Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд


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