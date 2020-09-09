Германский винный путь - хмельной маршрут по "Немецкой Тоскане"

85-километровый туристический маршрут Германский винный путь (Deutsche Weinstraße), он же - Немецкая винная дорога, берет начало на границе с французским Эльзасом. Проходит по Пфальцу - второму по площади винному региону Германии после Рейнгессена. Первыми виноград здесь стали возделывать древние римляне две тысячи лет назад, оценившие местный солнечный и мягкий климат.

Праздничное шествие виноделов в городе Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе

От "рислинга" до "кернера"

На этом популярном туристическом маршруте расположено более четырех десятков городков и около полутора сотен живописных деревень. Среди возделываемых белых сортов - "рислинг", "мюллер-тургау", "кернер", "сильванер" и "граубургундер", среди красных - "португизер", "шпетбургундер" и "дорнфельдер".

Информационный центр Германского винного пути в Швайгене-Рехтенбахе

Швайген-Рехтенбах

Начало Германского винного пути в Швайген-Рехтенбахе символически обозначают каменные ворота, возведенные в 1936 году, а на фотографии - информационно-туристический центр, открытый здесь в 1995 году.

Виноград сорта Рислинг

Сбор урожая

Самое интересное время в Пфальце - осенью в период сбора урожая. Однако здешние ландшафты располагают к прогулкам в любое время года. Гурманы могут по достоинству оценить превосходное качество региональной кухни под рислинг или сильванер - наиболее популярные вина этого региона.

Дёрренбах на фотографии 1965 года

Дёрренбах

Винодельческую деревушку Дёрренбах называют "Спящей красавицей Пфальца". Главная архитектурная достопримечательность - фахверковая ратуша, построенная в ренессансную эпоху.

Виноградники и церковь в Бирквайлере

Бирквайлер

Бирквайлер в 1985 году выиграл конкурс на право называться самой красивой деревней Германского винного пути. Это типичное винодельческое поселение Пфальца было основано семь веков назад. Местность идеально подходит для прогулок по виноградникам. В конце июня здесь проходит один из самых старых традиционных винных праздников этого региона.

В 2021 году в городе Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе появился такой вот пешеходный светофор с винной королевой

Винные королевы

Каждый год в Пфальце выбирают свою Винную королеву и сразу трех Винных принцесс. Начало традиции было положено в 1931 году. В первое время полномочия этих королев распространялись на всю Германию, но постепенно в других регионах стали выбирать и короновать собственных винных красавиц.

Винодельческое хозяйство около города Вахенхайм

"Немецкая Тоскана"

Пфальц часто называют "Немецкой Тосканой". В любом случае, он вполне может конкурировать с ней по количеству солнечных часов в году - 1800.

Цветуший миндаль на винограднике около Гиммельдингене

Миндаль

Уже в марте воздух в Пфальце прогревается до температуры, необходимой для начала цветения миндаля. Осенью в пору сбора винограда здесь также созревают каштаны, которые обязательно нужно попробовать, как и знаменитый луковый пирог с молодым вином.

"Колбасный рынок" (Wurstmarkt) - винный праздник в Бад-Дюркхайме

Бад-Дюркхайм

В Бад-Дюркхайме проходит самый большой в мире винный праздник, в котором участвует до 600 тысяч человек. В этом месте также находится самая большая винная бочка Германии, хотя вино в нее никогда не наливали. Внутри разместился целый ресторан. Над городом расположен средневековый замок Харденбург.

Бутылки с игристым вином в одном из погребов

Винный погреб

Туристы, путешествующие по Германскому винному пути, могут от начала до конца проследить процесс изготовления вина. От виноградников, сбора урожая, выжимки сока и вплоть до его розлива в бутылки. Стоит также заглянуть в одну из бочарных мастерских.

По бокальчику - с видом на город

Нойштадт

Завершим обзор Германского винного пути этой открыткой 1910 года. Город Нойштадт-ан-дер-Вайнштрассе является одним из главных центров немецкого виноделия. В центре расположена оживленная рыночная площадь с барочной ратушей и готической церковью. Посетителям города также рекомендуется прокатиться по 13-километровой "Кукушкиной" узкоколейке - Kuckucksbähnel, а также посетить замок Хамбах.