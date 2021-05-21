Германия второй раз в истории вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Сборная Германии в четверг, 3 июня, второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею.В 1/4 финала мирового первенства, проходящего в Латвии, немецкие хоккеисты победили соперников из Швейцарии 3:2 по серии буллитов (0:1, 1:1, 1:0, 0:0). Во втором четвертьфинале сборная США разгромила команду Словакии - 6:1.

В 2010 году на чемпионате мира у себя дома - игры проводились в Кельне, Мангейме и Гельзенкирхене - немцы в полуфинале уступили сборной России 1:2, а в матче за третье место - Швеции со счетом 1:3. За всю историю сборная ФРГ/Германии дважды выигрывала серебряные медали и еще дважды - бронзовые.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года стартовал 21 мая. Игры 1/2 финала пройдут 5 июня. Финал и матч за бронзовые медали состоятся 6 июня.

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