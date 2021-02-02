Канада в четвертьфинале лишила Россию шансов на медали ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею с шайбой в четверг, 3 июня, проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Латвии. Встреча в Риге завершилась со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1), канадцы забросили решающую шайбу в овертайме, лишив соперников шансов на медали.

Хоккейные встречи России и Канады на ЧМ и Кубке мира завершаются поражением российской команды уже 10 лет. В мае 2011-го россияне обошли канадцев в четвертьфинале ЧМ в Братиславе.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года стартовал 21 мая. Игры 1/2 финала пройдут 5 июня. Сборная Канады встретится со сборной США. А Германия, второй раз в истории вышедшая в полуфинал мирового хоккейного первенства, сыграет с Финляндией. Финал и матч за бронзовые медали состоятся 6 июня.

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