 Германия разрешила Nord Stream 2 уложить два километра труб в немецких водах | Новости из Германии о Германии | DW | 17.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Германия разрешила Nord Stream 2 уложить два километра труб в немецких водах

Немецкое ведомство разрешило проложить трубы на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне ФРГ, монтаж будет завершен позже.

Строительство Северного потока - 2

Строительство "Северного потока - 2"

Консорциум Nord Stream 2 AG сможет в мае уложить в немецких водах два километра труб строящегося газопровода "Северный поток - 2". Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в понедельник, 17 мая, сообщило, что дало согласие немедленно исполнить разрешение от 14 января. Согласно заявлению, компании разрешено только выложить трубы на дно, а монтажные работы должны быть проведены позже.

Ведомство подчеркнуло, что решение принято "после тщательной оценки всех интересов, которые следовало принять во внимание". При этом были учтены и природоохранные аспекты, в частности гнездование птиц, которое в это время уже завершится. Двухкилометровый участок строящегося газопровода "Северный поток - 2" находится в исключительной экономической зоне ФРГ.

Тяжба с экологами в Германии

В январе BSH дало разрешение на дальнейшую прокладку газопровода с конца сентября до конца мая. Оно касается прокладки труб на участке протяженностью 16,5 километра в экономической зоне ФРГ в Балтийском море. Данное разрешение опротестовали Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), но в начале апреля ведомство отклонило возражения экологов "после тщательного их изучения", оставив в силе разрешение на дальнейшую прокладку газопровода.

После этого DUH и NABU сообщили о подаче иска против завершения строительства газопровода "Северного потока - 2" в административный суд Гамбурга. Трубоукладочные работы будут иметь негативные последствия для морской экосистемы и заповедной зоны для птиц в этом районе, уверены экологи. BHS считает, что значительных негативных последствий для морской экосистемы и заповедной для птиц зоны в Померанской бухте можно не опасаться.

Газопровод почти построен

"Северный поток - 2" уже почти достроен, завершена прокладка около 95 процентов ветки длиной 1200 километров. В настоящее время подходят к концу строительные работы на участке газопровода в территориальных водах Дании.

Против строительства газопровода активно выступают США, а также Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.  В то же время правительство ФРГ поддерживает этот проект.

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • судно Академик Черский в море

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Академик Черский" готовился целый год

    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 26:01

"Северный поток-2": грозят ли ФРГ миллиардные штрафы из-за отмены проекта и в ловушке ли Меркель?

Аудио- и видеофайлы по теме

Как немецкие экологи остановили "Северный поток-2" (04.05.2021)  

Меркель уходит: почему Путину стоит бояться немецких "зеленых". DW Новости (07.05.2021)  

Также по теме

Russland I Dänemark I Verlegeschiff Fortuna

Немецкие экологи продолжают борьбу против достройки "Северного потока - 2" 03.05.2021

В Немецком союзе охраны природы и биоразнообразия считают судебное разбирательство единственным оставшимся способом ограничить ущерб, наносимый строительством "Северного потока - 2" Балтийскому морю.

Deutschland Russland l Gaspipeline Nord Stream 2, Hafen Mukran

Немецкие экологи подали иск против завершения проекта "Северного потока - 2" 13.04.2021

Организация Deutsche Umwelthilfe сообщила об обращении в суд Гамбурга и указала, что проект "Северный поток - 2" противоречит целям Германии в области защиты климата.

Russland I Dänemark I Verlegeschiff Fortuna

Немецкие власти отвергли возражения экологов против "Северного потока-2" 01.04.2021

Экологи из NABU и DUH протестуют против согласия властей на прокладку участка газопровода в экономической зоне ФРГ. Немецкие власти посчитали опасения экологов неоправданными.

Реклама

Самые читаемые

В Германии виртуально наградили лауреатов премии имени Льва Копелева  

Тихановская обсудила в Греции создание международной коалиции в поддержку Беларуси  

ВВС Израиля нанесли мощный удар по городу Газа  