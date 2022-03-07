Германия предоставит Украине еще 38,5 млн евро в качестве экстренной помощи

Германия предоставит Украине 38,5 млн евро в качестве экстренной гуманитарной помощи в связи с войной, начатой в конце февраля президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы поможем находящимся там беженцам и сделаем все, чтобы продемонстрировать нашу солидарность", - заявила в понедельник, 7 марта, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце (Svenja Schulze) на встрече Совета ЕС в Монпелье.

Эти средства будут предоставлены службам по борьбе с катастрофами и для обеспечения гражданского населения. Первый транш помощи уже получен украинской пожарной службой, заявило министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития в Берлине. Первый пакет объемом 4,5 миллиона евро, среди прочего, включает защитную одежду, снаряжение и технику для пожарных служб.

Кроме того, предполагается поддерживать украинские города, которые принимают внутренних беженцев. Им будут предоставлены генераторы, резервуары для воды и палатки. Министерство также планирует развивать программу сотрудничества между немецкими и украинскими городами, на данный момент включающую более 70 партнерств.

Шульце: Украине угрожает гуманитарная катастрофа

"Украине угрожает гуманитарная катастрофа. Война Путина приносит колоссальные страдания женщинам, мужчинам и детям", - подчеркнула Шульце. Она также указала, что Еврокомиссия уже заявила о помощи Украине в размере 500 миллионов евро, а из бюджета МИД Германии предоставлено 37 миллионов евро.

В Украине уже 12-й день идет война, которую Россия начала на ее территории 24 февраля. Российские части продолжают вести боевые действия, стараясь закрепить позиции на южных и продвинуться на других рубежах. При этом они наносят удары не только по военным объектам, но и по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Украину массово покидают жители, большинство из них уезжают в европейские страны. В Евросоюз уже въехали около 1,5 миллиона украинцев, это число продолжает расти.

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