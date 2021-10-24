 Германия пожертвовала более 17 миллионов доз вакцин разным странам | Новости из Германии о Германии | DW | 24.10.2021

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Германия

Германия пожертвовала более 17 миллионов доз вакцин разным странам

7,6 миллионов доз вакцины AstraZeneca переданы во Вьетнам, Украину, Египет, Гану и Намибию. Еще 10 млн доз переданы в программу COVAX Всемирной организации здравоохранения.

Программа COVAX распределяет вакцины по всему миру

Программа COVAX распределяет вакцины по всему миру

Германия безвозмездно предоставила различным странам 7,6 миллионов доз антикоронавирусной вакцины AstraZeneca, сообщают издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в воскресенье, 24 октября.

Кроме того, еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX, инициированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего вакцин от Германии получил Вьетнам - 2,6 млн доз, затем следуют Украина (1,5 млн), Египет, Гана (каждая - по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 тысяч доз должны быть отправлены в Таиланд. А начиная с октября, все поступающие в Германию вакцины от производителя Johnson & Johnson сразу передаются в программу COVAX.

Инвестиции в борьбу с коронавирусом

В целом правительство ФРГ одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от различных производителей, который должны в основном распределяться через COVAX. Германия также вложила 2,2 миллиарда евро в глобальные программы по борьбе с коронавирусом, из них 1,6 млрд напрямую в различные инициативы ВОЗ.

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    Автор: Андрей Гурков


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