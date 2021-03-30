 Коронавирус в Беларуси: рост заболеваемости, недоверие к ″Спутнику″ и поиск западной вакцины | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 12.10.2021

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Беларусь

Коронавирус в Беларуси: рост заболеваемости, недоверие к "Спутнику" и поиск западной вакцины

Впервые за все время пандемии в Беларуси введен обязательный масочный режим на всей территории страны. Означает ли это, что ситуация выглядит хуже, чем в первую волну COVID-19?

Объявление об обязательном масочном режиме в Беларуси

Согласно постановлению Министерства здравоохранения Беларуси, с 9 октября ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах стало обязательным. Как сообщил главный санитарный врач страны Александр Тарасенко, связано это с тем, что во всех регионах наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Наказание за отсутствие маски

Подобные ограничения в некоторых городах и районах Беларуси вводились и в 2020 году, но не носили обязательный характер и не предусматривали каких-либо штрафных санкций для нарушителей. Теперь же власти обещают, что контролировать соблюдение требований будет не только санитарно-эпидемиологическая служба, но и представители МВД.

На обычных граждан, нарушающих масочный режим, будут стараться действовать убеждением (речь о штрафах пока не идет), а вот для индивидуальных предпринимателей наказание может достигать 5800 белорусских рублей, что составляет более двух тысяч евро.
В отдельных регионах решили пойти еще дальше. Так, в Пинске и Малорите отменены все массовые мероприятия, в том числе по случаю Дня города, чего не наблюдалось в первую волну COVID-19. В Бресте водителям общественного транспорта дали право не выполнять рейс, пока все пассажиры не наденут маски: те, кто игнорирует это требование, могут быть высажены из автобусов и троллейбусов. "Уже было несколько таких случаев, и люди понимают, почему их просят выйти, чтобы не сорвать график движения: это попытка призвать к коллективной ответственности за безопасность", - пояснил директор предприятия "Брестский общественный транспорт" Игорь Царук.

Ношение маски в общественных местах теперь обязательно (на фото - в Бресте)

Ношение маски в общественных местах теперь обязательно (на фото - в Бресте)

К статистике Минздрава доверия нет 

При этом официальная статистика не указывает на то, что ситуация с коронавирусом в Беларуси резко ухудшилась. По данным Министерства здравоохранения, на данный момент каждые сутки в стране регистрируется около двух тысяч заболевших COVID-19, а число умерших не превышает 16 человек в день.

Озвученные Минздравом цифры скептически оценивают медики, которые непосредственно сталкиваются в регионах с заболевшими от коронавируса. Екатерина работает лаборантом в одной из районных больниц Брестской области и рассказала DW, что с осени 2021 года положительных тестов на COVID-19 регистрируется очень много. "В нашем районе проживает примерно 85 тысяч человек, и бывали дни, когда за сутки мы обнаруживали более 160 положительных проб на коронавирус. Коллеги из соседних районов утверждают, что у них происходит тоже самое, и доверия к статистике Минздрава нет", - отмечает Екатерина.

Кстати, сведения о количестве заболевших и умерших от коронавируса по каждому региону страны белорусские власти перестали публиковать еще в апреле 2020 года, объясняя это тем, что такие данные не несут важной информации и будут "негативно будоражить население".

Вакцинация помогает, но от карантина не освобождает

Зато теперь местные чиновники стали очень активно пропагандировать вакцинацию, уже не скрывая, что только таким образом можно снизить нагрузку на медицинские учреждения, где наблюдается резкий рост числа заболевших COVID-19 в тяжелой форме. По словам главного врача Брестской центральной поликлиники Сергея Кляуса, те, кто сделал прививку, переносят заболевание гораздо легче, а аппараты искусственной вентиляции легких требуются в первую очередь отказавшимся от вакцинации. Этими же людьми, как заявляют медики, заполнены и реанимационные отделения больниц.  

Из статистики Министерства здравоохранения следует, что на конец прошлой недели полный курс вакцинации в Беларуси прошли около 1,7 миллиона человек: это примерно каждый пятый житель страны. При этом в Беларуси в настоящее время доступны только три вида вакцин: российский "Гам-КОВИД-Вак" (чаще называется "Спутник V"), тот же "Спутник" белорусского разлива и китайская вакцина SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell).

Привитые этими вакцинами белорусы не освобождаются от необходимости соблюдения карантина при посещении стран Евросоюза, что, по мнению экспертов, также влияет на темпы вакцинации от COVID-19.

Маска и дистанция 1,5 м теперь в Беларуси обязательны

Маска и дистанция 1,5 м теперь в Беларуси обязательны

Как белорусам привиться западной вакциной? 

Пока в белорусском Минздраве только рассматривают вопрос закупки западных вакцин (в качестве варианта называется Pfizer), граждане ищут возможность привиться такими вакцинами за пределами страны. В условиях фактически закрытой наземной границы Беларуси​​​​​​​ сделать это сложно, но можно.

Как отмечает брестчанин Сергей, привившийся вакциной Pfizer во время поездки в Польшу, парадокс в том, что сама вакцинация была бесплатной, а серьезной тратой были дорожные расходы. "Мне было проще, поскольку оформил командировку и выехал в Польшу на своей машине. А вот некоторым друзьям пришлось заплатить несколько сотен евро, чтобы попасть в эту страну на самолете транзитом через Москву, поскольку прямых рейсов из Беларуси в Европу сейчас нет", - рассказывает Сергей.

Житель Гродно Виктор выбрал для вакцинации Литву, поскольку именно из этой страны решил вылететь на отдых на Кипр. "Пришлось выехать в Вильнюс заранее и собрать много дополнительных документов, в том числе о том, что весной я уже переболел коронавирусом. Зато теперь могу путешествовать по миру без карантина и без ПЦР-тестов", - делится Виктор обстоятельствами своей прививочной эпопеи, которая обошлась ему почти в 300 евро.

Некоторые туристические компании предлагают белорусам специальные прививочные туры в Украину, которые обойдутся примерно в 170 евро за одну поездку. Ехать придется дважды, поскольку привиться предстоит двухкомпонентными вакцинами Pfizer или AstraZeneca.

В турфирмах уверяют, что проблем с получением европейского сертификата о вакцинации в Украине не возникает, хотя по местному законодательству нужно иметь налоговую регистрацию в стране и договор с семейным врачом.

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    Автор: Андрей Гурков


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