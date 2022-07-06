 Германия готова смягчить условия выдачи ВНЖ непризнанным беженцам | Новости из Германии о Германии | DW | 06.07.2022

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Германия

Германия готова смягчить условия выдачи ВНЖ непризнанным беженцам

Поправки в законодательстве о миграции, принятые федеральным правительством, дают иностранцам, чье прошение о политическом убежище было отклонено, шанс постоянного пребывания в ФРГ.

Deutschland | Symbolbild | Deutschkurs

Урок немецкого в центре для мигрантов

Правительство Германии в среду, 6 июля, приняло поправки к миграционному законодательству, которые предоставят иностранцам, чье прошение о политическом убежище было отклонено, но чья высылка отсрочена по причинам гуманитарного характера, возможность постоянного пребывания в ФРГ. Главным образом они касаются тех, кто по состоянию на 1 января 2022 года проживал в Германии не менее пяти лет, не совершал уголовных преступлений и разделяет демократические ценности.

Согласно документу, представленному так называемой "светофорной коалицией" (в ее состав входят Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и партия "Союз 90/Зеленые"), этим иностранцам дадут "шанс на право постоянного пребывания" сроком на один год. В течение этого времени они должны выполнить все предпосылки для получения вида на жительство в ФРГ, прежде всего в достаточной мере владеть немецким языком и не зависеть от материальной помощи государства. Для успешно интегрировавшихся в германское общество подростков и взрослых в возрасте до 27 лет срок проживания по состоянию на 1 января 2022 года сокращен с пяти до трех лет.

"Примерно для 135 тысяч человек это послужит мостиком к лучшей жизни в Германии и к большей человечности вместо недоверия - в законе о пребывании для иностранцев", - прокомментировала инициативу Берлина уполномоченная правительства ФРГ по вопросам интеграции Реем Алабали-Радован (Reem Alabali-Radovan). Чтобы поправки вступили в силу, их должен одобрить германский бундестаг.

Помимо этого, федеральное правительство планирует облегчить правила иммиграции для квалифицированных иностранных работников, в том числе из IT-сферы, а также улучшить условия для воссоединения семей и расширить программы языковых и интеграционных курсов.

Ранее организация "Репортеры без границ" призвала ФРГ упростить выдачу виз независимым российским журналистам, которые были вынуждены уехать из страны после начала войны России против Украины. Почти одновременно с этим правительство в Берлине одобрило выдачу виз 70 российским диссидентам. Кроме того, с начала войны в Германию прибыли многие беженцы из Украины.

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    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    ФРГ - "земля обетованная" для беженцев?

    В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

  • Беженцы в очереди на регистрацию

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Бюрократические сложности

    Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

  • Беженец на границе Словении и Австрии

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Возраст, пол

    По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

  • Аэропорт в Мюнхене, высылка албанских и косовских соискателей убежища

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Не только сирийцы

    Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

  • Карта ФРГ со статистикой распределения беженцев по федеральным землям

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Всем федеральным землям - по беженцу

    В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

  • банкноты евро

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    "Зарплата" беженца

    Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

  • глава МВД Германии Томас де Мезьер демонстрирует новое удостоверение беженца

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Новые законы

    Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

  • пожарные тушат общежитие для беженцев неподалеку от Гамбурга

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Нападения на приюты для беженцев

    В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

  • Приют для беженцев в Гамбурге

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    В самих приютах тоже небезопасно

    Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

  • городской бассейн в Борнхайме

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Права женщин и посещение бассейна

    В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество.

    Автор: Илья Коваль


 

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