Комментарий: Германия должна быть в состоянии защитить себя

"Все имеет свою цену. Не только выбор стороны конфликта, но и решение остаться в стороне. Быть приверженцем политики высоких моральных устоев легко и недорого лишь до тех пор, пока эту политику не приходится осуществлять на практике. Цивилизационный грех Кремля продемонстрировал, что не только невозможно делать все одновременно лучше - приходится поступаться и собственными моральными принципами. Агрессивная война, угрожающая всей Европе, заставляет нас думать о главном.

Обозреватель FAZ Райнхард Мюллер

Если бы мы, например, захотели импортировать только то, что было произведено по нашим собственным стандартам, полки и склады были бы полупустыми. Так, еще недавно демонизированные энергоносители приходиться импортировать из не самых безупречных демократических государств, о чем трезво пытается договариваться министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck).

Напоминание немецкого правительства шейхам о необходимости защитить права их рабочих, вкалывающих вдали от еще теплых немецких жилищ, ничего не меняет: официальный Берлин прощается со своими принципами ради достижения еще более высокой цели - самоутверждения против беспринципного агрессора. Потому что последствия немецкого "продолжайте в том же духе" были бы экзистенциально угрожающими.

Жители Германии опережают политиков

Поэтому способность Германии себя защищать должна быть не только главным приоритетом - это вопрос стойкости и выносливости всего общества. Начиная с защиты гражданского населения, то есть, с надежного оповещения о катастрофах и нападениях, со снабжения продовольствием и энергией и обеспечением убежищами до боеспособных вооруженных сил, оснащенных для выполнения своих задач.

Многие граждане опередили в этом отношении политическое руководство страны - об этом говорит не только их готовность помочь беженцам. То, что четко обозначилось в годы пандемии, и то, о чем говорится, когда речь идет о защите климата, применимо и в данном случае: необходимы ограничения в интересах всеобщего обеспечения свободы. Украина остро нуждается в помощи. В то же время страна показывает, что эффективное сопротивление - это, прежде всего, вопрос стойкости".

Автор: Райнхард Мюллер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

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