 Комментарий: Германия должна быть в состоянии защитить себя | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 21.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Германия должна быть в состоянии защитить себя

Способность Германии защитить себя должна быть главным приоритетом не только для политиков - для этого необходима стойкость и выносливость всего общества, пишет комментатор FAZ Райнхард Мюллер.

Акция солидарности с Украиной в Бонне

Акция солидарности с Украиной в Бонне

"Все имеет свою цену. Не только выбор стороны конфликта, но и решение остаться в стороне. Быть приверженцем политики высоких моральных устоев легко и недорого лишь до тех пор, пока эту политику не приходится осуществлять на практике. Цивилизационный грех Кремля продемонстрировал, что не только невозможно делать все одновременно лучше - приходится поступаться и собственными моральными принципами. Агрессивная война, угрожающая всей Европе, заставляет нас думать о главном.

Обозреватель FAZ Райнхард Мюллер

Обозреватель FAZ Райнхард Мюллер

Если бы мы, например, захотели импортировать только то, что было произведено по нашим собственным стандартам, полки и склады были бы полупустыми. Так, еще недавно демонизированные энергоносители приходиться импортировать из не самых безупречных демократических государств, о чем трезво пытается договариваться министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck).

Напоминание немецкого правительства шейхам о необходимости защитить права их рабочих, вкалывающих вдали от еще теплых немецких жилищ, ничего не меняет: официальный Берлин  прощается со своими принципами ради достижения еще более высокой цели - самоутверждения против беспринципного агрессора. Потому что последствия немецкого "продолжайте в том же духе" были бы экзистенциально угрожающими.

Жители Германии опережают политиков

Поэтому способность Германии себя защищать должна быть не только главным приоритетом - это вопрос стойкости и выносливости всего общества. Начиная с защиты гражданского населения, то есть, с надежного оповещения о катастрофах и нападениях, со снабжения продовольствием и энергией и обеспечением убежищами до боеспособных вооруженных сил, оснащенных для выполнения своих задач.

Многие граждане опередили в этом отношении политическое руководство страны - об этом говорит не только их готовность помочь беженцам. То, что четко обозначилось в годы пандемии, и то, о чем говорится, когда речь идет о защите климата, применимо и в данном случае: необходимы ограничения в интересах всеобщего обеспечения свободы. Украина остро нуждается в помощи. В то же время страна показывает, что эффективное сопротивление - это, прежде всего, вопрос стойкости".

Автор: Райнхард Мюллер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Киев

    Война в Украине - 18.03.2022

    Квартира в пострадавшем доме в Киеве, 18 марта. Далее в фотохронике - погибшие и раненые в Киеве, разрушенные жилые дома, школа, эвакуация из Мариуполя, Львов после обстрела, как работает больница в Броварах, королева Нидерландов запустила сайт для помощи беженцев, в Колумбии шьют бронежилеты и делают каски для Украины.

  • Киев

    Война в Украине - 18.03.2022

    Спасатели оказывают помощь человеку в жилом квартала Киева, 18 марта. По данным властей украинской столицы, в городе с начала войны погибли 222 человека, из них 60 - гражданских, в том числе - четыре ребенка. Ранено - около 890 человек, в том числе - более 240 гражданских.

  • Киев

    Война в Украине - 18.03.2022

    Сын около тела погибшей матери. Киев, 17 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 18.03.2022

    Пострадавшая жительница Киева, 18 марта.

  • Киевская область

    Война в Украине - 18.03.2022

    Горящий склад в Киевской области, 17 марта.

  • Russland Ukraine Krieg | Kiew

    Война в Украине - 18.03.2022

    Класс в одной из школ Киева, 17 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 18.03.2022

    Мужчина с кошкой в пострадавшем районе Киева, 18 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 18.03.2022

    Спасатели забирают тело погибшего человека в Киеве, 18 марта.

  • Киевская область

    Война в Украине - 18.03.2022

    Раненый мужчина во время эвакуации из деревни на линии фронта, 17 марта.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 18.03.2022

    Беженцы ждут эвакуации из Мариуполя, 17 марта.

  • Львов

    Война в Украине - 18.03.2022

    Дым от пожаров после обстрела окрестностей Львова, 18 марта.

  • Бровары

    Война в Украине - 18.03.2022

    Раненый пациент больницы в городе Бровары севернее Киева во время воздушной тревоги, 17 марта.

  • Бровары

    Война в Украине - 18.03.2022

    Подвал больницы в городе Бровары, используемый в качестве бомбоубежища, 17 марта.

  • Бровары

    Война в Украине - 18.03.2022

    Медсестра в подвале больницы в городе Бровары, 17 марта.

  • Бровары

    Война в Украине - 18.03.2022

    Украинский пост около города Бровары, 17 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 18.03.2022

    Бомбоубежище в подвале одного из жилых домов Киева, 17 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 18.03.2022

    Ребенок играет с кошкой в подвале. Киев, 17 марта.

  • Одесса

    Война в Украине - 18.03.2022

    Баррикады из мешков с песком около Оперного театра в Одессе, 17 марта.

  • Рейсвейк

    Война в Украине - 18.03.2022

    Королева Нидерландов Максима во время запуска сайта по оказанию помощи беженцам www.refegeehelp.nl в городе Рейсвейк, 17 марта.

  • Гамбург

    Война в Украине - 18.03.2022

    "Есть свободная кровать? Поддержи нас. Нет места, но есть время или деньги?" - объявление на двери одного из центров помощи беженцам в Гамбурге, 17 марта.

  • Берлин

    Война в Украине - 18.03.2022

    Популярный немецкий телеведущий - врач Эккарт фон Хиршзаузен стал одним из организаторов и непосредственным участником акции вакцинации беженцев против коронавирусной инфекции в Берлине, 17 марта.

  • Бангкок

    Война в Украине - 18.03.2022

    Фотографии из Украины на пресс-конференции посольства этой страны в Таиланде. Бангкок, 18 марта.

  • Торонто

    Война в Украине - 18.03.2022

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил украинскую пекарню Janchenko's Bakery в Торонто и взял себе домой банку борща, 17 марта.

  • Прага

    Война в Украине - 18.03.2022

    На балконе городской ратуши в Праге теперь есть флаги Украины и Киева, 18 марта.

  • Богота

    Война в Украине - 18.03.2022

    Фабрика в столице Колумбии Боготе выполняет совместный заказ США, Великобритании, Бельгии и Испании - производит бронежилеты, каски и сумки первой помощи для Украины.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 03:19

Зеленский призвал Шольца снести "стену между свободой и несвободой" (17.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлинцы против войны: на акцию протеста вышли больше 100.000 человек (13.03.2022)  

США везут Украине "джавелины", а Германию Кличко обвиняет в предательстве. DW Новости (26.01.2022)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Как государственные СМИ Казахстана освещают войну РФ против Украины  

Зеленский обратился к немцам: Не давайте оккупантам ни одного евро  

Украина отвергла ультиматум РФ о сдаче Мариуполя  