 Германия больше не видит в России надежного партнера | Новости из Германии о Германии | DW | 27.04.2022

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Германия

Германия больше не видит в России надежного партнера

Решение "Газпрома" не поставлять газ Польше и Болгарии показывает, что на Россию нельзя полагаться, считают власти Германии. Берлин снизил зависимость от газа из РФ до 35 процентов, заявил министр Хабек.

Инфраструктура газопровода Северный поток - 2

Инфраструктура газопровода "Северный поток - 2"

Федеральное правительство Германии больше не считает Россию заслуживающим доверия партнером в свете прекращения поставок газа Болгарии и Польше. Позиция Москвы вновь показывает, что на Россию нельзя полагаться в долгосрочном плане, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в среду, 27 апреля.

По его словам, на повестке дня стоят усилия официального Берлина по уменьшению зависимости от поставок российского газа. "Чем скорее это произойдет - тем лучше", - указал Хебештрайт.

"Газпром" перестал поставлять газ в Польшу и Болгарию

Российский энергетический концерн "Газпром" с 27 апреля прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу. Болгарская газовая компания Bulgargas и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG не заплатили за поставки энергоресурса в рублях, как того требует Россия, объяснил "Газпром". В свою очередь официальные София и Варшава подчеркнули, что выполнили свои обязательства.

Германия же будет оплачивать поставки газа из РФ в евро трансферами "Газпромбанку", указал Хебештрайт. Российский банк сам должен конвертировать эту валюту в рубли.

Хабек: ФРГ снизила зависимость от газа из РФ до 35 процентов

Между тем ФРГ удалось существенно снизить зависимость от российского газа, заявил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck). В 2021 году этот показатель составлял 55 процентов, однако к настоящему моменту упал до 35 процентов. Ранее министр отмечал, что в течение восьми недель после начала Россией войны в Украине Берлин сумел снизить долю импортируемой из РФ нефти с 35 до 12 процентов.

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    Автор: Андрей Гурков


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