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Канцлер Германии Олаф ШольцФото: Annette Riedl/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Германия выделит Украине 65 млн евро и генераторы

Олег Соколенко
13 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 ноября.

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На 280-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 30 ноября (время московское).

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В освобожденном от российской оккупации Херсоне уже в половине города восстановлено электроснабжение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской обладминистрации Ярослав Янушевич.

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Германия выделила Украине около 56 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры и предоставит более 350 генераторов. Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ после телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского. 

Канцлер осудил продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре Украины и заверил Зеленского в дальнейшей поддержкке со стороны ФРГ, в том числе в вопросе укрепления противовоздушной обороны Украины и послевоенного восстановления страны.

Хроника событий 29 ноября 14.00 - 00.00 >>>

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