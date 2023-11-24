Германия продлила ВНЖ для украинцев до марта 2025 года

Действие разрешений на временное пребывание украинских беженцев в Германии будет продлено до 4 марта 2025 года автоматически, сообщило МВД.

Виды на жительство беженцев из Украины, спасающихся от российской агрессии и получивших временную защиту в Германии, будут действовать до 4 марта 2025 года, сообщило министерство внутренних дел ФРГ . Соответствующее постановление МВД одобрил в пятницу, 24 ноября, германский бундесрат.

Как отмечается в сообщении, действие документов будет продлено автоматически, никаких заявок для этого подавать не придется. Основанием для дальнейшего продления временной защиты является решение стран-членов ЕС в конце сентября 2023 года.

"Мы будем продолжать защищать жизни многих людей из Украины - до тех пор, пока длится эта ужасная война. Мы будем и впредь твердо стоять на стороне Украины", - заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

По данным МВД, в настоящее время в Германии проживает около 1,1 млн человек, въехавших в страну с 24 февраля 2022 года в связи с войной России против Украины. Из них около 350 000 - дети и молодежь до 18 лет. Около двух третьих взрослых беженцев - женщины.

Временная защита ЕС для беженцев из Украины

Директива о временной защите для беженцев из Украины вступила в силу в ЕС через несколько дней после российского вторжения в страну. Система была разработана после войн на Балканах в 1990-х и начале 2000-х. Ее цель - не допустить перегрузки систем предоставления убежища при массовом притоке беженцев на территорию ЕС. Фактически люди, бегущие от войны, получают вид на жительство быстро и без бюрократических процедур.

В конце сентября министры внутренних дел стран ЕС по предложению Еврокомиссии продлили срок действия директивы до марта 2025 года.

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