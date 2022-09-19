ФРГ передаст Украине еще четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000

На 208-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий понедельника, 19 сентября (время московское).

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Украинские службы находят новые доказательства пыток мирных жителей и украинских военных на территории ранее оккупированного Изюма, заявил изданию ТСН 7 уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко. Новые подробности выясняются в процессе эксгумации тел, найденных в захоронениях под Изюмом - у некоторых из погибших связаны руки, а как минимум один человек мог быть повешен или задушен с помощью веревки.

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Российские войска вновь обстреляли территорию вокруг Кривого Рога, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Ранее в городе объявили воздушную тревогу, а местные Telegram-каналы сообщали о взрывах. По словам Вилкула, Криворожский район обстреливали из реактивных систем залпового огня "Смерч", при этом обошлось без жертв.

Германия передаст Украине еще четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000 и две РЗСО MARS II

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ФРГ направит Украине ещё четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000, пишет dpa по итогам брифинга Минобороны страны в Берлине. Тем самым, число поставленных в Украину немецких САУ увеличится до 14. Как отмечает министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, эти установки прекрасно зарекомендовали себя в бою. Кроме того, Германия направляет в страну 50 бронированных автомобилей Dingo и еще две реактивные системы залпового огня MARS II.

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Из-за оккупации территорий Россией Украина в 2022 году потеряла около 10 млн тонн возможного урожая, сообщает "Укринформ" со ссылкой на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия страны Тараса Высоцкого. "С тех площадей, которые на оккупированных территориях, можно было бы собрать около 10 млн тонн. У этого урожая разная судьба: где-то украдено, где-то сожжено", - заявил чиновник.

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Суд так называемой "ЛНР" приговорил к 13 годам тюремного заключения сотрудника миссии ОБСЕ в Луганске Максима Петрова - ему вменяют в вину госизмену. Ранее 19 сентября суд самопровозглашенной "республики" вынес такое же решение в отношении еще одного сотрудника миссии ОБСЕ, Дмитрия Шабанова.

Наблюдатели от ОБСЕ в Луганске в 2014 году (фото из архива) Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Согласно ранее сделанному заявлению "министерства государственной безопасности" "ЛНР", Петров передавал "американскому куратору" из миссии материалы о 2-м армейском корпусе "народной милиции", которые составляют "государственную тайну".

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Только 53 гражданина Украины, оказавшиеся с начала 2022 года в России, попросили признать их беженцами, сообщает помогающий мигрантам комитет "Гражданское содействие" со ссылкой на официальную статистику МВД. Согласно отчету ведомства, гораздо чаще выехавшие из Украины граждане подавали заявки не о признании их беженцами, а лишь о получении временного убежища - было принято 68 757 таких заявок с начала года.

При этом, отмечает комитет, российские чиновники ранее неоднократно заявляли о том, что количество беженцев, стремящихся из Украины в Россию, исчисляется миллионами - в июне уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указывала, что в России находится как минимум 1,5 млн человек, прибывших из Украины с начала войны.

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Сотрудников "Газпрома" принуждают делать пожертвования в помощь военным, участвовавшим в боевых действиях в Украине, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на участника чата сотрудников филиала компании в Республике Саха (Якутия). Согласно тексту сообщения из чата, филиал "Газпрома" в Хабаровске вызвался помочь в закупке медикаментов, которых "катастрофически не хватает в больницах и военных госпиталях", ввиду чего сотрудники должны перечислить по 1000 рублей на эти цели и отчитаться о переводе. Авторы сообщения пообещали отметить тех, кто проигнорирует "просьбу".

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ВСУ взяли под контроль населенный пункт Белогоровку в Луганской области, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, несмотря на успехи украинской армии, "следует запастись терпением в предвкушении масштабной деоккупации Луганщины", а сам процесс будет гораздо сложнее, чем в Харьковской области, так как "враг готовится к обороне". Чиновник отметил, что "за каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба".

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Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, сообщается на сайте президента Украины. В ходе заседания были представлены доклады о ситуации на линии фронта и планы по дальнейшей деоккупации украинских территорий. Также участники собрания обсудили вопросы обеспечения армии вооружениями, боеприпасами и обмундированием на зимний период.

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В поселке Яровая Донецкой области поднят украинский флаг, сообщает Telegram-канал "Оперативний ЗСУ". По сообщениям военкора Богдана Мирошникова, ВСУ завершили зачистку населенного пункта, находящегося вблизи Дробышево и Лимана, и полностью его контролируют.

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В Донецке 13 человек погибли в результате обстрела, сообщил назначенный властями так называемой "ДНР" "мэр" города Алексей Кулемзин. По его словам, обстрел был произведен ВСУ, ракеты ударили по площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе города, в числе погибших есть двое детей.

Сотрудника миссии ОБСЕ в "ЛНР" объявили виновным в государственной измене

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"Верховный суд" самопровозглашенной "ЛНР" приговорил сотрудника миссии ОБСЕ к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене, сообщает "Интерфакс". Представители властей так называемой "республики" заявляли, что Дмитрий Шабанов, работая в передовой патрульной службе миссии, "передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб и действовал в ущерб безопасности республики". Весной власти "ЛНР" в одностороннем порядке запретили деятельность ОБСЕ в регионе и задержали двоих сотрудников миссии, обвинив их в госизмене.

Хроника событий 19 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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