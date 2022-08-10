Германия передала Украине еще четыре ЗСУ Gepard

На 168-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 10 августа (время московское).

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Главы министерств иностранных дел стран G7 призвали Россию передать контроль над Запорожской АЭС и всеми "ядерно-техническими объектами внутри международно признанных границ Украины под полный контроль их законного владельца - Украины, а также обеспечить их безопасную эксплуатацию". Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД Германии. В документе также выражается глубокая обеспокоенность "серьезной угрозой, которую представляет захват украинских ядерных объектов и другие действия российских вооруженных сил", что значительно повышает риск ядерной аварии или инцидента и подвергает опасности "население Украины, соседних государств и международное сообщество".

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Вооруженные силы Украины получили из Германии еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Об этом объявило правительство Германии. Таким образом, Украине переданы 12 подобных ЗСУ.

Кроме того, за последние несколько дней поставлено 49 тыс. снарядов к Gepard и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

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